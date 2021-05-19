Турецкий эксперт объяснил, почему Россия не спешит возобновлять перелеты в его страну

Известный турецкий политолог Керим Хас заявил ФАН, что запрет на авиасообщение России с его страной вполне может продлиться до начала июля, но вряд ли — до конца лета.

Эксперт Международного центра стратегических исследований Турции в эксклюзивном интервью рассказал о сложностях с авиаперелетами и отдыхом россиян на анталийском побережье.

На днях Москву посетил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, который, судя по всему, предпринял попытку уговорить Россию возобновить авиасообщение, прерванное 15 апреля текущего года.

«Не думаю, что Россия ориентируется на слова турецких официальных лиц, — отметил Хас. — Да, она наверняка наблюдает за количеством зараженных в Турции людей. И у российской стороны явно есть сомнения в отношении официальных данных Анкары по цифрам».

Собеседник ФАН напомнил, что в тот же день, когда Эрсой прилетал в Москву, 17 мая, в Турции закончился карантин, который был введен 29 апреля.

«Нам всем говорили, что это такой тотальный локдаун, но фактически он не соблюдался, — посетовал эксперт. — Несмотря на то, что число зараженных жителей Турции снизилось, российская сторона, надо полагать, не очень-то в это верит. Поэтому после той встречи вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что Россия отправит делегацию в Турцию для оценки ситуации».

Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров /

По мнению Хаса, Москва тем или иным образом пытается выиграть время. Он назвал и вторую причину, почему авиасообщение не может возобновиться в ближайшее время.

«Еще один фактор: Россия уже давно хочет продавать вакцину «Спутник V», — пояснил собеседник ФАН. — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган много раз давал обещание по ее покупке, но это до сих пор не реализовалось. Я думаю, что российской стороне нужны конкретные результаты. Тем более что в ближайшее время никак не может быть решен вопрос совместного производства вакцины, потому что у турецких компаний нет достаточной инфраструктуры».

Желание России поставлять «Спутник V» в Турцию, кроме того, продиктовано заботой о своих гражданах, которые после возобновления авиасообщения поедут отдыхать на курорты Антальи. Из чего следует третья причина, как считает Хас.

«Ясно, что Россия хочет, чтобы ее граждане отдыхали на родине: в Крыму, в Сочи и на других российских курортах, — подчеркнул он. — Чтобы деньги оставались дома. Хотя, видя, какое сейчас есть огромное количество броней, не так-то легко все это гарантировать».

Турция, конечно, очень сильно хочет, чтобы все прямые чартерные рейсы между двумя странами возобновились как можно скорее, напомнил эксперт.

«Но до того момента, пока Россия не получит какую-либо конкретную выгоду во всей этой ситуации, она будет, как мне кажется, данный запрет продлевать, — предположил собеседник ФАН. — Например, до начала июля. «Аэрофлот», да, уже отменил все рейсы до 30 июня, а S7 — и вовсе до конца лета. Но если правительство решит возобновить перелеты, то они будут готовы сразу начать продажу билетов».

ФБА «Экономика сегодня» /

В общем, авиасообщение явно не возобновится до 30 июня, если, конечно, не произойдет чего-то неординарного.

«В любом случае российские власти продлят этот запрет до конца июня, а потом посмотрят на ситуацию, — резюмировал Хас. — При этом я не думаю, что он будет прямо до конца лета».

Вместе с турецким министром культуры и туризма в Москву также прилетали пресс-секретарь и советник президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и заместитель главы Министерства здравоохранения.

После этой встречи вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в Турцию отправится специальная делегация, чтобы оценить ситуацию. Кроме того, она заявила, что наша страна готова помочь Турции в борьбе с коронавирусом — прежде всего, в производстве вакцины «Спутник V».