Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»

Киев, 19 мая. Личность Людмилы Игнатенко была представлена в сериале без ее личного согласия.

Супруга ликвидатора чернобыльской катастрофы Людмила Игнатенко обратилась в суд на американский телеканал HBO, силами которого снят сериал «Чернобыль». Подробнее в материале «Украина.ру»

Иск женщина подала в прошлом году. Помимо HBO ответчиками являются так же каналы «1+1», Digital Screens и MEGOGO, так же транслирующие сериал на Украине.

Интересно, что личность Людмилы была представлена в сериале без ее согласия. В сериале использовали фамилию погибшего супруга — одного из первых ликвидаторов катастрофы. Роль Игнатенко досталась голливудской актрисе Джесси Бакли.

Адвокат супруги ликвидатора, сообщила, что из американской компании к женщине никто не обращался и не просил разрешения за использование личной информации.

«Она не была готова к тому, чтобы все воспоминания вернулись. В результате у моей подзащитной были нарушены обычные жизненные связи. Ее стали осаждать журналисты, знакомые решили, что она получила от фильма какую-то выгоду. Людмила даже вынуждена была покинуть свою квартиру в Киеве и переехать жить к маме, пока все не уляжется», — объяснила защитница истца.

Игнатенко пояснила, что во время создания сериала, его авторы все же связывались с ней, просили помочь в качестве консультанта. При этом, по ее словам, некоторые эпизоды совсем не связаны с реальностью.

Людмила планирует добиться от НВО компенсации морального ущерба. Ее главная претензия заключается в том, чтобы канал прекратил транслировать кинофильм в том виде, в котором используются и порочится ее имя и имя супруга.

Защитница украинки, указала, что по 296 статье Гражданского кодекса Украины, использование имени физического лица в литературных и других произведениях в качестве персонажа, допускается только при его личном согласии.

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