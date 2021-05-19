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19 мая 18:38
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новостей
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
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Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»

Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
Кадры из сериала «Чернобыль»

Киев, 19 мая. Личность Людмилы Игнатенко была представлена в сериале без ее личного согласия.

Супруга ликвидатора чернобыльской катастрофы Людмила Игнатенко обратилась в суд на американский телеканал HBO, силами которого снят сериал «Чернобыль». Подробнее в материале «Украина.ру»

Иск женщина подала в прошлом году. Помимо HBO ответчиками являются так же каналы «1+1», Digital Screens и MEGOGO, так же транслирующие сериал на Украине.

Интересно, что личность Людмилы была представлена в сериале без ее согласия. В сериале использовали фамилию погибшего супруга — одного из первых ликвидаторов катастрофы. Роль Игнатенко досталась голливудской актрисе Джесси Бакли.

Адвокат супруги ликвидатора, сообщила, что из американской компании к женщине никто не обращался и не просил разрешения за использование личной информации.

«Она не была готова к тому, чтобы все воспоминания вернулись. В результате у моей подзащитной были нарушены обычные жизненные связи. Ее стали осаждать журналисты, знакомые решили, что она получила от фильма какую-то выгоду. Людмила даже вынуждена была покинуть свою квартиру в Киеве и переехать жить к маме, пока все не уляжется», — объяснила защитница истца.

Игнатенко пояснила, что во время создания сериала, его авторы все же связывались с ней, просили помочь в качестве консультанта. При этом, по ее словам, некоторые эпизоды совсем не связаны с реальностью.

Людмила планирует добиться от НВО компенсации морального ущерба. Ее главная претензия заключается в том, чтобы канал прекратил транслировать кинофильм в том виде, в котором используются и порочится ее имя и имя супруга.

Защитница украинки, указала, что по 296 статье Гражданского кодекса Украины, использование имени физического лица в литературных и других произведениях в качестве персонажа, допускается только при его личном согласии.

Ранее сообщалось, как ликвидатор катастрофы на ЧАЭС оценил фильмы и сериал про Чернобыль.

суд чернобыль hbo
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