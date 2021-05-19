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19 мая 18:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:37
Шоу-бизнес
«Соперница» Анастасии Макеевой посвятила ей ироничный пост
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
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Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок

Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
pixabay.com

Москва, 19 мая. Согласно результатам общественного опроса, около 55% россиян испытывали стресс в 2021 году. Психолог Андрей Зберовский рассказал, как побороть это состояние.

Побороть стресс можно несколькими способами, в том числе и с помощью смешных картинок. В беседе с «Общественной службой новостей» психолог Андрей Зберовский назвал наиболее эффективные способы выхода из этого состояния.

По словам специалиста, самый простой способ борьбы с депрессией — накопление и пересчет денег. Этот процесс вселяет уверенность в своих силах. Второй способ, озвученный специалистом, — спорт. Физическая активность вырабатывает гормон поведенческой стабильности, называемый серотонином. Побороть стресс также можно с помощью общения с любимым человеком. Наконец, повысить настроение поможет юмор. Зберовский рекомендует делиться смешными картинками и анекдотами с коллегами на работе, чтобы снизить стрессовую нагрузку.

Ранее сообщалось, что в 2020 году стресс испытали около 80% россиян. Этот показатель упал к началу второго года пандемии коронавирусной инфекции.

здоровье стресс психология
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