Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок

Москва, 19 мая. Согласно результатам общественного опроса, около 55% россиян испытывали стресс в 2021 году. Психолог Андрей Зберовский рассказал, как побороть это состояние.

Побороть стресс можно несколькими способами, в том числе и с помощью смешных картинок. В беседе с «Общественной службой новостей» психолог Андрей Зберовский назвал наиболее эффективные способы выхода из этого состояния.

По словам специалиста, самый простой способ борьбы с депрессией — накопление и пересчет денег. Этот процесс вселяет уверенность в своих силах. Второй способ, озвученный специалистом, — спорт. Физическая активность вырабатывает гормон поведенческой стабильности, называемый серотонином. Побороть стресс также можно с помощью общения с любимым человеком. Наконец, повысить настроение поможет юмор. Зберовский рекомендует делиться смешными картинками и анекдотами с коллегами на работе, чтобы снизить стрессовую нагрузку.

Ранее сообщалось, что в 2020 году стресс испытали около 80% россиян. Этот показатель упал к началу второго года пандемии коронавирусной инфекции.