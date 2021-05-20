Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая

Администрация Джо Байдена официально пригласила представителя острова Тайвань Сяо Би-хим присутствовать на инаугурации.

Данный политический ход имеет большое значение и для Тайбэя, и для США. Для одних демонстрация политического признания — очередной повод заявить о себе, для других — попытка показать свои самые серьезные союзнические намерения. Все это проводится с одной целью — увидеть реакцию Пекина и понять, насколько еще хватит терпения китайского дракона.

Федеральное агентство новостей /

Остров свободы

Тайвань — остров в Тихом океане, находящийся в 150 км от восточного берега материковой части Китая, от которой он отделен Тайваньским проливом. В течение своей истории остров неоднократно переходил из рук в руки, был убежищем как для свергнутых династий, так и для различного рода преступников.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на небольшие месторождения природных ископаемых, Тайвань оказывает большое влияние на мировой рынок вещей. Статистика экспорта показывает, что государство производит множество продукции, которая пользуется спросом далеко за пределами острова. Так, Тайбэй является лидером по производству и экспорту полупроводников, которые необходимы для работы большинства современных электронных устройств.

Федеральное агентство новостей /

Остров обладает и геополитической важностью. Для КНР Тайвань — словно демократическая кость в горле, которая препятствует полномасштабному поглощению региона, так как сам общественной строй и настроения местных жителей расходятся с повесткой дня КПК.

Для США Тайбэй — это средство сдерживания амбиций Пекина и инструмент распространения своего влияния.

С каждой из сторон у острова заключен ряд соглашений, используя которые, Тайбэй, словно канатоходец, балансирует над красной пропастью. Но в последнее время ставки поднялись до предела и весь вопрос в том, протянут ли действительную руку помощи заокеанские партнеры Тайваня.

Федеральное агентство новостей /

В тени большого брата

После бегства Чан Кайши с остатками Гоминьдана на Тайвань материковый Китай разными способами пытался выйти с островом на переговоры и присоединить к себе. С 50-х годов официальная риторика правительства КНР была направлена на мирное воссоединение. В конце 70-ых Пекин опубликовал «обращение к тайваньским соотечественникам», в котором заявил, что если остров воссоединится с Пекином, то ему будут предоставлены широкие свободы.

В 1982 году КНР провозгласила курс «Одна страна — две системы», который был направлен на улучшение отношений с Тайванем. Такая политика начала приносить свои плоды. В последние десятилетия возрос товарооборот между Поднебесной и Тайбэем, сотни тысяч тайваньцев работают на предприятиях материкового Китая. Увеличилось и количество туристов, прибывающих на остров. Также был подписан ряд соглашений, направленных на расширение экономического сотрудничества между обеими частями пролива.

Федеральное агентство новостей /

Тайвань, в свою очередь, всячески оттягивает подписание соглашения с КНР о присоединении, то есть формально остров пользуется всеми привилегиями вышеуказанного курса, но главное его условие не выполняет.

Желание Тайбэя усидеть на двух стульях вызывает у Пекина однозначное недовольство. 28 января 2021 года официальный представитель МО КНР в ответ на возросшую активность военно-политического взаимодействия Тайваня с «союзными странами» сообщил, что «независимость означает войну». Данный ультиматум подчеркивает решимость Поднебесной вернуть остров во что бы то ни стало.

Заметная активность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) была отмечена у островов Пратас, которые находятся в 450 км от Тайваня. Данные острова не заселены, там бывают редкие группы туристов или ученых, и периодически НОАК тренирует высадку на них, словно готовя плацдарм для грядущего наступления.

Такие заявления подкрепляются и различного рода военными маневрами. Пекин заявил о том, что учения авианосной группы кораблей вблизи Тайваня станут регулярными. Вслед за кораблями вблизи Острова все чаще стали появляться бомбардировщики и истребители.

Федеральное агентство новостей /

5 апреля Авианосная оперативная группа НОАК совершала маневры на востоке острова Тайвань, где в то же время 10 китайских боевых самолетов появились на западе острова в ходе учений, указывая на то, что он окружен с востока и запада.

Воздушные суда НОАК, а именно четыре истребителя J-16 и четыре J-10, противолодочный самолет Y-8 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня. Авианосная оперативная группа прошла между островами Окинава и Мияко и направилась к Тайваню.

По прогнозам военных аналитиков материкового Китая, в подобных учениях в будущем могут принять участие и другие силы НОАК, включая второй авианосец и десантные корабли. Учения показали, что армия Китая способна окружить и изолировать остров.

Федеральное агентство новостей /

Цель у таких маневров двойная: с одной стороны, это сигнал всем жителям Тайваня, которые надеются на помощь своих военных союзников — Японии и США, что скорость захвата острова и момент неожиданности будут всегда не в пользу Тайбэя. В случае прямого военного столкновения остров окажется изолирован раньше, чем успеет прийти подкрепление. С другой стороны, такими учениями КНР дает понять, что не позволит иностранным войскам принимать участие в конфликте. Пекин, используя свою мощную авианосную группировку, а также прикрытие ракетных частей, сможет надежно оградить данный участок от вмешательства других стран.

Новые старые союзники

США и Тайвань официально прекратили свои дипломатические отношения в 1979 году, фактическая поддержка острова замедлялась или ускорялась, но не останавливалась.

Действия Вашингтона в отношении Тайваня в основном носят политический характер. Белый Дом пытается заручиться поддержкой как можно большего числа союзников на случай возможного военного столкновения Тайбэя и Пекина. Примером могут послужить переговоры Штатов с Австралией и Японией о военной поддержке острова на случай агрессии со стороны Материка.

Штаты пытаются привлечь внимание мировой общественности к проблеме Тайваня, повысить его роль на международной арене. Одним из средств осуществления данной политики являются попытки включить Тайбэй в работу международных организаций, которые не требуют государственного статуса. В случаях, когда этот статус необходим, Белый Дом выступает в роли «патрона» и использует свое высокое положение для продвижения продукции Тайбэя.

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17 сентября 2020 года был подписан меморандум о взаимопонимании между США и Тайванем, направленный на развитие инфраструктуры в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Так как официально у острова не может быть дипломатических отношений с этими странами, то направить туда правительственную делегацию Тайбэя было невозможно.

Подписанный меморандум позволяет официальным представителям острова посещать подобного рода переговоры в составе смешанных делегаций (США + Тайвань). Данное соглашение призвано расширить рынок сбыта Тайваня и укрепить его международные связи.

Все активнее в правительстве США звучат призывы к прямой военной помощи острову. 19 февраля 2021 года сенатор Рик Скотт заново предложил законопроект, разрешающий Вашингтону использовать военную силу в случае агрессии КНР против Тайваня.

Федеральное агентство новостей /

28 марта посол США в Палау посетил мероприятие по открытию нового туристического маршрута между Палау и Тайванем. Джон Хеннесси-Ниланд явился первым за 42 года официальным представителем Штатов, посетившим остров. Известно, что Ниланд активно выступает за поддержку Тайваня со стороны США, а также за международную инициативу по защите и поддержке государства. Данный визит означает, что Вашингтон стал меньше руководствоваться протоколом в отношении подобных мероприятий и все активнее показывает свою политическую поддержку острова.

Не ослабевает и поток вооружений, направляемый США. Вашингтон расширяет комплект поставок оружия на 5 млрд долларов. Среди них дроны MQ-9, противокорабельные защитные комплексы «Гарпун», высокомобильные артиллерийские системы. Кроме этого, возможна передача США чертежей и технологий для изготовления их Тайванем самостоятельно.

Островной инстинкт

7 апреля Тайвань заявил, что при необходимости будет открывать огонь по беспилотникам НОАК, если они войдут в «запретную зону» — расстояние в 6 км от береговой линии. Китайская армия словно Дамоклов меч, подобралась к границам Тайваня, но их не нарушает. Тайбэй, в свою очередь, считает, что пока он не заявляет о своей независимости в открытую и не прибегает к решительным действиям, НОАК и дальше продолжит быть ощутимой, но гипотетической угрозой.

Возможность насильственного захвата подталкивает правительство острова закупать все более совершенные образцы вооружений. Так, Тайбэй приобрел ракеты РАС-3, которые будут развернуты к 2026 году, и разработал раньше срока ракетный комплекс TIENKUNG3 с большей высотой перехвата, но меньшей точностью.

#Taiwan com as manguinhas de fora: testou em 11/06 mísseis #TienKung3, criados pelo National Chung-Shan Institute of Science and Technology, para derrotar os mísseis da #China. Também testaram os #YunFeng, que podem atingir as principais cidades chinesas.https://t.co/KuTUfCD2OP — Felipe????️ (@ofelipeb) June 12, 2020

В марте Тайвань заявил о запуске производства ракет большой дальности наземного базирования. Вполне вероятно, что научно-техническая база такого «собственного производства» будет американской.

25 марта фактический посол Тайваня в США подписала соглашение о создании рабочей группы береговой охраны для координации действий Штатов и острова по сдерживанию агрессии КНР в морском пространстве.

Комплекс военно-политических мероприятий, проводимый Тайбэем, показывает, что он всецело рассчитывает на поддержку своего главного союзника — США, а также планомерно повышает обороноспособность своей территории.

Нелюбовный треугольник

Ситуация по обе стороны пролива обостряется с каждым днем. США в островном вопросе занимают позицию политического покровителя и военно-технического союзника Тайбэя. В настоящее время Белый дом, несмотря на частые призывы правительства о прямой военной помощи Тайваню, делает основной упор на политизации данной проблемы. Логика США может заключаться в том, что чем больше стран будет вовлечено в этот вопрос, чем больше будет сторон, заинтересованных в тайваньской сепаратизации, тем выше будет вероятность сохранить независимость острова.

КНР, в свою очередь, поигрывает мускулами, желая устрашить всех несогласных с тем, что Тайвань — неделимая часть Китая. С этой целью Пекин наращивает военное присутствие в регионе и каждый раз в своих угрозах заходит немного дальше, но все еще не нарушает границ. Учения авианосной группы кораблей показывают, в насколько короткие сроки остров может быть отрезан от «союзников» и помощи будет ждать неоткуда.

Global Look Press / Wang Ye/Xinhua

Тайвань в данной ситуации выглядит как демократический гвоздь, застрявший между молотом НОАК и наковальней КПК. Остров всецело пытается отсрочить момент присоединения к материку, ищет любые способы получения новых политических союзников, однако понимает, что, если будет действовать слишком грубо, все учения ВС КНР приобретут боевой характер. Закупки нового оружия выглядят скорее как орудие последнего шанса, нежели реальное средство сдерживания. Цель всех этих приобретений одна — продержаться до прихода союзников, которые, возможно, будут остановлены уже на подступах к региону.

Ситуация в проливе напоминает бочку с порохом, раскачиваемую в разные стороны. При этом каждая из сторон ждет ошибки соперника, который поднесет огонь слишком близко.