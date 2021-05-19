Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»

Лос-Анджелес, 19 мая. Первые кадры со съемок специального эпизода сериала «Друзья» появились в Сети. На снимках полюбившиеся миллионам зрителей герои запечатлены в знакомых декорациях.

Судя по фотографиям, сильно изменившиеся актеры будут читать сценарии в квартире одной из главных героинь — Моники Геллер. Некоторые моменты артисты разыграют, сидя за столом в студии. Фотографии были опубликованы в последнем номере журнала People и в официальном Instagram-аккаунте издания.

Кроме главных актеров, участие в серии примут создатели ситкома Дэвид Крейн и Марта Кауфман. Премьера запланирована на 27 мая на стриминговой платформе HBO. Проект не будет новой сюжетной серией о любимых героях. Вместо этого канал покажет встречу актеров и создателей проекта, некоторые из которых не виделись многие годы. Авторы пообещали большое количество сюрпризов, поэтому зрители не теряют надежды, что увидят зарисовки в легендарных павильонах.

В эпизоде снялись и приглашенные артисты. В Instagram-аккаунте HBO появилась публикация со списком имен. Среди них значатся экс-футболист Дэвид Бэкхем, группа BTS, актриса Риз Уизерспун и многие другие.