Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли

Москва, 19 мая. Кабмин планирует пересмотреть расценки на зарплаты и стоимость материалов в строительной отрасли. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин также отметил необходимость применения новых технологий при строительстве объектов. Несмотря на то, что расценка на них будет выше, сокращения расходов удастся добиться за счет повышения производительности труда, добавил вице-премьер на совещании у президента РФ Владимира Путина по реализации отдельных положений послания парламенту.

«Понятно, что эти расценки должны быть экономически обоснованными. Все хотят получить денег побольше, это само собой разумеется, но, с другой стороны, нельзя, чтобы отрасль страдала, если фактически будет невозможно выполнять те контракты, которые на себя берут (Строительные компании. — Прим. ред.)», — прокомментировал глава государства.

Хуснуллин ответил, что будет подготовлена необходимая комплексная программа, предусматривающая пересмотр расценок на зарплаты, стоимость стройматериалов и так далее.

Подорожание пиломатериалов в России может спровоцировать рост цен на деревянные дома на 20-40%. Об этом ранее заявили в Ассоциации деревянного домостроения.