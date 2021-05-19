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19 мая 18:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:37
Шоу-бизнес
«Соперница» Анастасии Макеевой посвятила ей ироничный пост
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
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Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов

Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
pixabay.com  /  Laila_

Москва, 19 мая. Приход теплой погоды влечет за собой произрастание полезных и бесплатных ингредиентов для блюд, которые можно обнаружить в городских парках и скверах.

Часто встречающиеся съедобные сорняки — это крапива, одуванчик и хвощ полевой, он же пистик. Чтобы удивить гостей нестандартными блюдами из простых растений, «Свойкировский.рф» подготовил подборку бюджетных рецептов.

Например, можно приготовить окрошку с хвощом. Главное в таком блюде — использовать молодые побеги растения. Их можно высушивать, варить, жарить. Также специалисты подготовили рецепт зеленой пасты из крапивы. Растение необходимо отваривать в течение трех минут, а затем остудить. После этого из крапивы важно отжать лишнюю влагу. Из крапивы можно приготовить яично-огуречный салат — для него понадобится только один пучок растения.

Порадовать своих близких можно вином из одуванчиков. Его можно приготовить используя цветки этого растения при обычном брожении. Также можно использовать листья одуванчика в рецепте куриных фрикаделек. Их необходимо поместить в фарш.

Манные биточки тоже можно приготовить с использованием простой травы. Полевой хвощ необходимо перемешать с кашей, а затем формировать из массы биточки.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали блюда, которые помогут легче перенести жару. Они сообщили, что рацион в необычайно жаркую погоду необходимо облегчить.

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