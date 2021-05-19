Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов

Москва, 19 мая. Приход теплой погоды влечет за собой произрастание полезных и бесплатных ингредиентов для блюд, которые можно обнаружить в городских парках и скверах.

Часто встречающиеся съедобные сорняки — это крапива, одуванчик и хвощ полевой, он же пистик. Чтобы удивить гостей нестандартными блюдами из простых растений, «Свойкировский.рф» подготовил подборку бюджетных рецептов.

Например, можно приготовить окрошку с хвощом. Главное в таком блюде — использовать молодые побеги растения. Их можно высушивать, варить, жарить. Также специалисты подготовили рецепт зеленой пасты из крапивы. Растение необходимо отваривать в течение трех минут, а затем остудить. После этого из крапивы важно отжать лишнюю влагу. Из крапивы можно приготовить яично-огуречный салат — для него понадобится только один пучок растения.

Порадовать своих близких можно вином из одуванчиков. Его можно приготовить используя цветки этого растения при обычном брожении. Также можно использовать листья одуванчика в рецепте куриных фрикаделек. Их необходимо поместить в фарш.

Манные биточки тоже можно приготовить с использованием простой травы. Полевой хвощ необходимо перемешать с кашей, а затем формировать из массы биточки.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали блюда, которые помогут легче перенести жару. Они сообщили, что рацион в необычайно жаркую погоду необходимо облегчить.