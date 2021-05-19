Производитель Opel представил эклектическое купе Manta

Берлин, 19 мая. Немецкий бренд Opel выпустил рестомод Manta GSe ElektroMOD Restomod в честь 50-летия одноименной модели. Автомобиль получил экологически чистый мотор и современную электронику.

Транспортное средство представляет собой современную интерпретацию немецкого купе 1970-х годов, однако в обновленной фирменной стилистике бренда. Переднюю часть электромобиля Manta GSe ElektroMOD украшает модифицированная панель Vizor с цифровым дисплеем, на котором отображаются короткие сообщения. Концепт окрашен в ярко-желтый цвет и укомплектован 17-дюймовыми колесами, передает «Коммерсантъ».

Внутри электромобиля установлены два монитора, объединенные в одну панель: десятидюймовый мультимедийный экран и двенадцатидюймовая панель приборов. Интерьер оформлен в желто-черной раскраске с использованием алькантары. Под капотом Opel Manta GSe ElektroMOD расположен 147-сильный электрический агрегат с крутящим моментом 225 Нм.

Корпорация Opel ранее объявила о старте предварительных заказов на новый Combo Life в России, производство которого начнется на заводе в Калуге.