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19 мая 18:38
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новостей
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
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Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину

Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 19 мая. Известная телеведущая Ксения Бородина на фоне слухов о разладе с мужем решила дать семейные советы своим подписчикам. Блогер объяснила, почему не стоит бороться за мужчину.

Некоторое врем назад в Сети стала активно распространяться информация о скором разводе ведущей «Дома-2» и бизнесмена Курбана Омарова. На фоне опасений поклонников Бородина решила порассуждать о семейных кризисах. Знаменитость попросила подписчиков в Instagram задать ей вопросы.

Бородина рассказала, что в психологии выделяют большое количество кризисных периодов в семье, и чаще всего их просто надо переждать, помогая друг другу. Однако, если отношения не налаживаются, то супругам лучше расстаться, уверена блогер. Телеведущая считает, что женщина никогда не должна бороться. Таким поведением представительницы прекрасного пола попросту «балуют» мужчин, превращая их в маленьких мальчиков.

Такого же мнения Бородина придерживается и о воспитании детей. Ведущая призналась, что не помогает своим отпрыскам с учебой, чтобы воспитать в них ответственность и умение работать над ошибками, сообщает «Вечерняя Москва».

В последнее время Бородина старается высказаться по каждому событию, которое происходит в стране, даже если оно не имеет к ней прямого отношения. В недавней публикации телеведущая резко выразила свое мнение о подростках, которые романтизируют преступников. Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» призналась, что комментарии о красоте казанского стрелка ее шокировали.

instagram бородина омаров
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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
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