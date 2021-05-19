Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину

Москва, 19 мая. Известная телеведущая Ксения Бородина на фоне слухов о разладе с мужем решила дать семейные советы своим подписчикам. Блогер объяснила, почему не стоит бороться за мужчину.

Некоторое врем назад в Сети стала активно распространяться информация о скором разводе ведущей «Дома-2» и бизнесмена Курбана Омарова. На фоне опасений поклонников Бородина решила порассуждать о семейных кризисах. Знаменитость попросила подписчиков в Instagram задать ей вопросы.

Бородина рассказала, что в психологии выделяют большое количество кризисных периодов в семье, и чаще всего их просто надо переждать, помогая друг другу. Однако, если отношения не налаживаются, то супругам лучше расстаться, уверена блогер. Телеведущая считает, что женщина никогда не должна бороться. Таким поведением представительницы прекрасного пола попросту «балуют» мужчин, превращая их в маленьких мальчиков.

Такого же мнения Бородина придерживается и о воспитании детей. Ведущая призналась, что не помогает своим отпрыскам с учебой, чтобы воспитать в них ответственность и умение работать над ошибками, сообщает «Вечерняя Москва».

В последнее время Бородина старается высказаться по каждому событию, которое происходит в стране, даже если оно не имеет к ней прямого отношения. В недавней публикации телеведущая резко выразила свое мнение о подростках, которые романтизируют преступников. Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» призналась, что комментарии о красоте казанского стрелка ее шокировали.