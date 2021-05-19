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19 мая 18:38
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новостей
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
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18:09
Экономика
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Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году

Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
pixabay.com/PD

Мехико, 19 мая. Прорицатель Антонио Васкес предрек могущество и процветание России, а Америке — распад.

Колдун из Мексики Антонио Васкеса очень популярен у себя в стране, так как он предсказал военные конфликты в Ираке и Сирии, победу Трампа на прошлых выборах, а также другие мировые события. По словам мага, дар прорицания ему достался от бабушки, она жила в Испании, предсказывала судьбы и лечила людей.

Более сорока лет колдун гадает на картах Таро и «видит» будущее по расположению небесных светил. В частности, в 2006 году он заявил, что на президентских выборах в Мексике одержит победу Фелипе Кальдерон. Многие не поверили, потому что у этого политика был очень низкий рейтинг. Но в итоге он правил страной до 2012 года.

Свое очередное предсказание колдун посвятил России. Он сказал, что до 2022 года стране грозят трудности, которые она успешно преодолеет и после этого наступит процветание. Экономические санкции пойдут России только на пользу, потому что, благодаря им страна становится сильнее. Россия займет твердые позиции на международной арене, ее авторитет и влияние будут увеличиваться. После этого наступит духовный и экономический расцвет.

Мексиканец предупредил, что не стоит проявлять агрессию по отношению к России.

«Россия останется очень сильной и большой страной. Она будет подвергаться нападкам со стороны европейских государств на экономическом, политическом и военном уровнях. Потому что европейцы хотят «расти», но расти некуда. Ни на север, ни на юг, только на восток. Туда, откуда приходит Солнце. Поэтому их взоры будут устремлены на Россию. Но будет то же, что с армией Наполеона: французы хотели завоевать Россию, но умерли от холода...» — напомнил колдун.

Антонио считает, что, если бы Россия и США не враждовали, а действовали вместе, это пошло на пользу всему миру. Но некая третья сторона препятствует этому партнерству, а к 2025 году Америка вообще перестанет существовать согласно видениям колдуна.

будущее россии провидец из мексики предсказания колдуна
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