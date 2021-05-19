Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году

Мехико, 19 мая. Прорицатель Антонио Васкес предрек могущество и процветание России, а Америке — распад.

Колдун из Мексики Антонио Васкеса очень популярен у себя в стране, так как он предсказал военные конфликты в Ираке и Сирии, победу Трампа на прошлых выборах, а также другие мировые события. По словам мага, дар прорицания ему достался от бабушки, она жила в Испании, предсказывала судьбы и лечила людей.

Более сорока лет колдун гадает на картах Таро и «видит» будущее по расположению небесных светил. В частности, в 2006 году он заявил, что на президентских выборах в Мексике одержит победу Фелипе Кальдерон. Многие не поверили, потому что у этого политика был очень низкий рейтинг. Но в итоге он правил страной до 2012 года.

Свое очередное предсказание колдун посвятил России. Он сказал, что до 2022 года стране грозят трудности, которые она успешно преодолеет и после этого наступит процветание. Экономические санкции пойдут России только на пользу, потому что, благодаря им страна становится сильнее. Россия займет твердые позиции на международной арене, ее авторитет и влияние будут увеличиваться. После этого наступит духовный и экономический расцвет.

Мексиканец предупредил, что не стоит проявлять агрессию по отношению к России.

«Россия останется очень сильной и большой страной. Она будет подвергаться нападкам со стороны европейских государств на экономическом, политическом и военном уровнях. Потому что европейцы хотят «расти», но расти некуда. Ни на север, ни на юг, только на восток. Туда, откуда приходит Солнце. Поэтому их взоры будут устремлены на Россию. Но будет то же, что с армией Наполеона: французы хотели завоевать Россию, но умерли от холода...» — напомнил колдун.

Антонио считает, что, если бы Россия и США не враждовали, а действовали вместе, это пошло на пользу всему миру. Но некая третья сторона препятствует этому партнерству, а к 2025 году Америка вообще перестанет существовать согласно видениям колдуна.