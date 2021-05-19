Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции

Москва, 19 мая. В онлайн-конференции, помимо председателя СК РФ Александра Бастрыкина, приняли участие сотрудники ведомства. На приеме обсуждались резонансные уголовные производства.

Жительница Петропавловска-Камчатского обратилась к Бастрыкину с жалобой на некачественно оказанную медицинскую помощь в 2017 году. Пластическая операция была оказана некомпетентным врачом. Женщина узнала об этом после оказания услуги, почувствовав ухудшение состояния здоровья. Пострадавшая получала угрозы от представителей медицинского центра в связи с обращениями в суд. В настоящее время женщина опасается за свою жизнь и здоровье. Александр Бастрыкин поручил подчиненным провести проверку и выяснить обстоятельства совершенного преступления.

Брат и сестра из Иркутской области обратились в связи с обстоятельствами смерти отца. Заявители отметили, что смерти отца предшествовала драка, на которую приехал наряд полиции. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому обратился за помощью к сотрудникам правопорядка. Однако его тело было обнаружено в 10 км от станции у железнодорожных путей. Дети предполагают, что сотрудники полиции отказали их отцу в помощи, в результате чего мужчина погиб от переохлаждения. Александр Бастрыкин жестко раскритиковал подчиненных, которые почти десять месяцев не могут разобраться в обстоятельствах смерти мужчины. Председатель СК распорядился подключить сотрудников главного управления криминалистики и дополнительных экспертов.

Также к Александру Бастрыкину обратились родители погибшего юноши из Ростовской области. Их сын погиб от полученных повреждений в виде термического ожога в результате возгорания в одном из павильонов фастфуда. Заявители указали, что до настоящего времени по уголовному делу не дана правовая оценка бездействия сотрудников контролирующих органов. Бастрыкин остался недоволен работой следователей и поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства, подключив к расследованию криминалистов ГУКа СК России.

Глава ведомства заверил заявителей, что сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства трагедий и восстановят нарушенные права потерпевших. Ход рассмотрения над каждым из уголовных дел будет лично взят под личный контроль Александра Бастрыкина.

Председатель СК посетил Госпиталь для ветеранов войн №2 в Москве, сообщал ФАН. Он принял участие в мероприятиях, посвященных прошедшему Дню Победы в Великой Отечественной войне.