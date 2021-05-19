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19 мая 18:38
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новостей
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
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Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции

Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
Пресс-служба СК РФ

Москва, 19 мая. В онлайн-конференции, помимо председателя СК РФ Александра Бастрыкина, приняли участие сотрудники ведомства. На приеме обсуждались резонансные уголовные производства.

Жительница Петропавловска-Камчатского обратилась к Бастрыкину с жалобой на некачественно оказанную медицинскую помощь в 2017 году. Пластическая операция была оказана некомпетентным врачом. Женщина узнала об этом после оказания услуги, почувствовав ухудшение состояния здоровья. Пострадавшая получала угрозы от представителей медицинского центра в связи с обращениями в суд. В настоящее время женщина опасается за свою жизнь и здоровье. Александр Бастрыкин поручил подчиненным провести проверку и выяснить обстоятельства совершенного преступления.

Брат и сестра из Иркутской области обратились в связи с обстоятельствами смерти отца. Заявители отметили, что смерти отца предшествовала драка, на которую приехал наряд полиции. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому обратился за помощью к сотрудникам правопорядка. Однако его тело было обнаружено в 10 км от станции у железнодорожных путей. Дети предполагают, что сотрудники полиции отказали их отцу в помощи, в результате чего мужчина погиб от переохлаждения. Александр Бастрыкин жестко раскритиковал подчиненных, которые почти десять месяцев не могут разобраться в обстоятельствах смерти мужчины. Председатель СК распорядился подключить сотрудников главного управления криминалистики и дополнительных экспертов.

Также к Александру Бастрыкину обратились родители погибшего юноши из Ростовской области. Их сын погиб от полученных повреждений в виде термического ожога в результате возгорания в одном из павильонов фастфуда. Заявители указали, что до настоящего времени по уголовному делу не дана правовая оценка бездействия сотрудников контролирующих органов. Бастрыкин остался недоволен работой следователей и поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства, подключив к расследованию криминалистов ГУКа СК России.

Глава ведомства заверил заявителей, что сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства трагедий и восстановят нарушенные права потерпевших. Ход рассмотрения над каждым из уголовных дел будет лично взят под личный контроль Александра Бастрыкина.

Председатель СК посетил Госпиталь для ветеранов войн №2 в Москве, сообщал ФАН. Он принял участие в мероприятиях, посвященных прошедшему Дню Победы в Великой Отечественной войне.

бастрыкин следственный комитет ск
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Все новости / Происшествия / Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
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