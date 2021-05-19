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новостей
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
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18:09
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Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге

Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
pixabay.com

Москва, 19 мая. Представители Министерства промышленности и торговли РФ оценили перспективы изменения налоговых ставок для предприятий металлургической промышленности.

Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что российское правительство может скорректировать экспортную пошлину на лом черных металлов в сторону увеличения. Об этом пишет ТАСС.

Предложение министерства заключается в том, чтобы изменить размер налога с 45 евро до 90 евро. Данная информация была оглашена во время обсуждения в рамках круглого стола в верхней палате парламента.

Чиновник указывает на то, что металлургические компании получают крупные прибыли с наличием определенного «избытка». По оценкам ведомства, дополнительные вливания в бюджет от компаний сектора на фоне роста цен металлургической продукции могут составить до 225 млрд рублей. При этом в министерстве исключают возможность снижения цен на данную категорию товаров на глобальном рынке до конца ноября.

В Государственную думу ранее был внесен на рассмотрение законопроект, предполагающий заморозку земельного и имущественного налога для категорий предпринимателей из малого и среднего бизнеса на период действия ограничений.

минпромторг рф евтухов металлургия
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Все новости / Экономика / Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
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