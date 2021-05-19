Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге

Москва, 19 мая. Представители Министерства промышленности и торговли РФ оценили перспективы изменения налоговых ставок для предприятий металлургической промышленности.

Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что российское правительство может скорректировать экспортную пошлину на лом черных металлов в сторону увеличения. Об этом пишет ТАСС.

Предложение министерства заключается в том, чтобы изменить размер налога с 45 евро до 90 евро. Данная информация была оглашена во время обсуждения в рамках круглого стола в верхней палате парламента.

Чиновник указывает на то, что металлургические компании получают крупные прибыли с наличием определенного «избытка». По оценкам ведомства, дополнительные вливания в бюджет от компаний сектора на фоне роста цен металлургической продукции могут составить до 225 млрд рублей. При этом в министерстве исключают возможность снижения цен на данную категорию товаров на глобальном рынке до конца ноября.

В Государственную думу ранее был внесен на рассмотрение законопроект, предполагающий заморозку земельного и имущественного налога для категорий предпринимателей из малого и среднего бизнеса на период действия ограничений.