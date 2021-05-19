Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу

Кингисепп, 19 мая. Шторм накрыл Кингисепп. В городе прошел сильнейший ливень с градом. Размер осадков поразил местных жителей.

Утром в Кингисеппе начался ураган, который в дневное время перерос в сильнейший шторм. В городе выпал град размером, превосходящим перепелиное яйцо. Также из-за смерча некоторые городские районы оказались без электроснабжения. Это могло произойти из-за поваленных деревьев.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти 19 мая ожидаются ливни и грозы. Ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду. МЧС призывает жителей не выходить по возможности из дома в условиях непогоды.