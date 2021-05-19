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19 мая 18:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
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Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19

Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 19 мая. Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, вновь попадают в больницу с другими инфекционными заболеваниями. Врач Евгений Ковалев перечислил основные из них.

Грибковая инфекция, мукормикоз, не является единственным заболеванием, с которым сталкиваются переболевшие COVID-19. В беседе с «Общественной службой новостей» врач-консультант, специалист по организации здравоохранения Евгений Ковалев рассказал о болезнях, с которыми сталкиваются такие пациенты.

По словам врача, мукормикоз поражает людей со сниженным иммунитетом. Такие случаи были всегда, поэтому значительный рост статистики по заболеваемости не отмечается. Чаще всего пациенты с COVID-19 заболевают бронхиальной астмой, бронхитом и хронической обструктивной болезнью легких.

Специалист рекомендует не откладывать поход к врачу при первом проявлении симптомов болезней легких. Кроме того, следует пройти процедуру вакцинации от COVID-19.

Ранее терапевт Любовь Дулова рассказала о симптомах постковидного синдрома. Пациенты могут страдать от боли и ломоты в мышцах, одышки и повышенной утомляемости.

здоровье заболевания коронавирус
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Все новости / Общество / Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
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