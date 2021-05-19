Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19

Москва, 19 мая. Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, вновь попадают в больницу с другими инфекционными заболеваниями. Врач Евгений Ковалев перечислил основные из них.

Грибковая инфекция, мукормикоз, не является единственным заболеванием, с которым сталкиваются переболевшие COVID-19. В беседе с «Общественной службой новостей» врач-консультант, специалист по организации здравоохранения Евгений Ковалев рассказал о болезнях, с которыми сталкиваются такие пациенты.

По словам врача, мукормикоз поражает людей со сниженным иммунитетом. Такие случаи были всегда, поэтому значительный рост статистики по заболеваемости не отмечается. Чаще всего пациенты с COVID-19 заболевают бронхиальной астмой, бронхитом и хронической обструктивной болезнью легких.

Специалист рекомендует не откладывать поход к врачу при первом проявлении симптомов болезней легких. Кроме того, следует пройти процедуру вакцинации от COVID-19.

Ранее терапевт Любовь Дулова рассказала о симптомах постковидного синдрома. Пациенты могут страдать от боли и ломоты в мышцах, одышки и повышенной утомляемости.