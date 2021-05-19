Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском

Архангельск, 19 мая. Поиски пассажира, который пропал после падения вертолета, продолжаются. К поисковым мероприятиям подключились не только МЧС, но и Арктический центр.

В случае, если пропавший погиб, тело могло оказаться за несколько десятков километров от места крушения. Сложность в том, что на месте происшествия расположен переход в Белое море. В настоящее время там сильные приливы и отливы, сообщает компетентный источник ФАН.

Воздушное судно потерпело крушение в Архангельской области. Один человек погиб, двое ранены, еще одного ищут спасатели. Вертолет находился в собственности ООО «Малышева» в Подмосковье. Пилот, который разбился, был любителем. Его стаж достиг семи лет, сообщал ФАН.