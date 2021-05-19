Анталья, 19 мая. Наплыв туристов из Украины, не соблюдающих никаких протоколов безопасности от COVID-19, вызвал бурю возмущения среди жителей Турции и местных туроператоров.

Президент туристической группы городского совета Анталии Реджеп Явуз обратил внимание на двойные стандарты в отношении к европейским туристам и туристам из Украины. Гостей из западных стран турки обязывают предъявить справку о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Но ни один из шести тысяч гостей из Незалежной не предъявлял никаких документов о состоянии своего здоровья, сокрушается Явуз.

«Что сподвигло Турцию отказаться от проверки тестов? То, что потеряем туристов? Мы уже потеряли 16 миллионов, поэтому от нескольких сотен тысяч, которые не поедут из-за тестирования, кардинально ничего не изменится», — возмущается эксперт.

Вседозволенность гостей из Украины ставит под угрозу эпидемиологическую обстановку во всех курортах страны, продолжает Явуз. Эксперт не понимает, почему гости из Германии, страны с идущей на спад заболеваемостью, должны проходить ПЦР-тест, а украинские туристы, жители страны с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой, могут беспрепятственно проходить пограничный контроль.

По состоянию на середину мая, на территории Украины при населении в 44 миллиона человек зарегистрировано 2,1 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Также зафиксировано 49 тысяч летальных исходов. Незалежная отказалась принимать помощь от России и разворачивать на своей территории производство вакцины «Спутник V». Однако это не помешало лидеру правящей фракции Верховной рады «Слуги народа» Давиду Арахамии попросить у США излишки вакцины от коронавируса.