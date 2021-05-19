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19 мая 18:37
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новостей
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
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В Турции обеспокоены вседозволенностью украинских туристов в разгар COVID-19

Политика
В Турции обеспокоены вседозволенностью украинских туристов в разгар COVID-19
Федеральное агентство новостей

Анталья, 19 мая. Наплыв туристов из Украины, не соблюдающих никаких протоколов безопасности от COVID-19, вызвал бурю возмущения среди жителей Турции и местных туроператоров.

Президент туристической группы городского совета Анталии Реджеп Явуз обратил внимание на двойные стандарты в отношении к европейским туристам и туристам из Украины. Гостей из западных стран турки обязывают предъявить справку о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Но ни один из шести тысяч гостей из Незалежной не предъявлял никаких документов о состоянии своего здоровья, сокрушается Явуз.

«Что сподвигло Турцию отказаться от проверки тестов? То, что потеряем туристов? Мы уже потеряли 16 миллионов, поэтому от нескольких сотен тысяч, которые не поедут из-за тестирования, кардинально ничего не изменится», — возмущается эксперт.

Вседозволенность гостей из Украины ставит под угрозу эпидемиологическую обстановку во всех курортах страны, продолжает Явуз. Эксперт не понимает, почему гости из Германии, страны с идущей на спад заболеваемостью, должны проходить ПЦР-тест, а украинские туристы, жители страны с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой, могут беспрепятственно проходить пограничный контроль.

По состоянию на середину мая, на территории Украины при населении в 44 миллиона человек зарегистрировано 2,1 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Также зафиксировано 49 тысяч летальных исходов. Незалежная отказалась принимать помощь от России и разворачивать на своей территории производство вакцины «Спутник V». Однако это не помешало лидеру правящей фракции Верховной рады «Слуги народа» Давиду Арахамии попросить у США излишки вакцины от коронавируса.

украина турция туристы туризм курорт пандемия COVID-19
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