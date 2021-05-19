Россиянам рассказали, какие продукты полезно употреблять в жару

Москва, 19 мая. Рацион питания в жаркую погоду должен включать ряд полезных продуктов. Об этом рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Летом в жарких погодных условиях рекомендуется употреблять больше кисломолочных продуктов, овощей и фруктов. Жирную пищу лучше исключить из рациона, отметила Аплетаева в беседе с «Радио 1». Творог и кисломолочные напитки являются источником белка, а для усвоения жирной пищи необходимо большое количество пищеварительных ферментов.

В жару тяжело переваривается свинина, говядина — такие продукты приносят больше пользы в холодное время. Являются полезными и легко усваиваются супы, мясо птицы и рыба, отметила Аплетаева. Однако огурцов не стоит есть слишком много, так как в процессе их выращивания используется внушительное количество удобрений.

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