Директор лицея в Петербурге назвал причину, почему ЕГЭ должен оставаться трудным

Санкт-Петербург, 19 мая. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) должен оставаться трудновыполнимым, считает член регионального штаба ОНФ в Петербурге и директор лицея №369 Константин Тхостов.

Высшие учебные заведения заинтересованы в том, чтобы будущие специалисты приходили уже с хорошей базой, считает эксперт. Особенно это касается тех предметов, которые лягут в основу профессиональной деятельности.

«Если мы хотим, чтобы ракеты не падали, экзамен должен быть достаточно сложным, чтобы соответствовать требованиям и критериям тех задач, которые стоят перед высшими учебными заведениями при формировании специалистов», — объяснил Тхостов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По мнению директора лицея, школьной программы на сегодняшний день достаточно, чтобы справиться с федеральным государственным образовательным стандартом. Тем более что ЕГЭ — это выбор ученика и его семьи, пишет «ПолитЭксперт».

Также Константин Тхостов объяснил, что почему ЕГЭ нельзя отменить. На данный момент он представляет собой универсальную форму оценки учащегося.