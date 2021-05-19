Анна Седокова показала, как выглядит утром без фотошопа и макияжа

Москва, 19 мая. Популярная исполнительница Анна Седокова поделилась селфи-видео, на кадрах которого занимается на беговой дорожке. Пост появился в Instagram Stories звезды.

Артистка старается делиться с помощью соцсети всем, что происходит в ее жизни. В новой публикации она рассказала, когда эффективнее всего заниматься спортом, и даже наглядно продемонстрировала это на видео.

В ролике Седокова, одетая в короткий топик и обтягивающие легинсы, занимается на дорожке. На видео певица впервые за долгое время предстала перед фанатами без макияжа и фотошопа, которые так полюбила в последнее время.

«Главное правило — просто взять и идти в зал утром на голодный [желудок]. Потому что как только поел и заглянул в телефон, то все. Появятся задачи поважнее», — посоветовала своим фолловерам знаменитость.

С недавних пор Седокова стала настоящей поклонницей спорта. Многие ее фолловеры помнят, как еще пару лет назад артистка тщательно редактировала свои фото и сильно отличалась в жизни от того, что транслировала в Instagram. Поэтому под публикациями стали появляться хвалебные комментарии.

«Анна, выглядите прекрасно! Спасибо, что ответила всем хейтерам одним видео»; «Потрясающая фигура, взгляд не оторвать»; «Анюта, вы просто невероятная. Такая фигура... Прям мотивирует», — написали фанаты певицы.

Несколько дней назад артистка откровенно рассказала своим поклонникам о тяжелой жизненной ситуации. Из-за высокой загруженности все планы артистки провалились.