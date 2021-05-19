Анна Седокова показала, как выглядит утром без фотошопа и макияжа

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 18:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
Все новости
19 мая 18:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
Все новости

Анна Седокова показала, как выглядит утром без фотошопа и макияжа

Шоу-бизнес
Анна Седокова показала, как выглядит утром без фотошопа и макияжа
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 19 мая. Популярная исполнительница Анна Седокова поделилась селфи-видео, на кадрах которого занимается на беговой дорожке. Пост появился в Instagram Stories звезды.

Артистка старается делиться с помощью соцсети всем, что происходит в ее жизни. В новой публикации она рассказала, когда эффективнее всего заниматься спортом, и даже наглядно продемонстрировала это на видео.

В ролике Седокова, одетая в короткий топик и обтягивающие легинсы, занимается на дорожке. На видео певица впервые за долгое время предстала перед фанатами без макияжа и фотошопа, которые так полюбила в последнее время.

«Главное правило — просто взять и идти в зал утром на голодный [желудок]. Потому что как только поел и заглянул в телефон, то все. Появятся задачи поважнее», — посоветовала своим фолловерам знаменитость.

С недавних пор Седокова стала настоящей поклонницей спорта. Многие ее фолловеры помнят, как еще пару лет назад артистка тщательно редактировала свои фото и сильно отличалась в жизни от того, что транслировала в Instagram. Поэтому под публикациями стали появляться хвалебные комментарии.

«Анна, выглядите прекрасно! Спасибо, что ответила всем хейтерам одним видео»;

«Потрясающая фигура, взгляд не оторвать»;

«Анюта, вы просто невероятная. Такая фигура... Прям мотивирует», — написали фанаты певицы.

Несколько дней назад артистка откровенно рассказала своим поклонникам о тяжелой жизненной ситуации. Из-за высокой загруженности все планы артистки провалились.

седокова звезды певица
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 76463 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 55291 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 37978 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 32899 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 32880 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Все новости / Шоу-бизнес / Анна Седокова показала, как выглядит утром без фотошопа и макияжа
Рейтинг@Mail.ru