Британцы признали США агрессором после нового пранка Вована и Лексуса

Британские пользователи эмоционально отреагировали на новость газеты The Times о том, что сотрудники «Национального фонда в поддержку демократии» (NED, контролируется Госдепартаментом США; организация, признанная нежелательной в России) признались в сотрудничестве с Алексеем Навальным и Леонидом Волковым.

Это произошло во время онлайн-встречи, в которой участвовали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выдававшие себя за бывшего кандидата в президента Белоруссии Светланы Тихановской.

Некоторые комментаторы посчитали заявление сотрудников NED убедительным доказательством вмешательства США в дела других государств.

«Да, действительно так, — пишет пользователь John Douglas. — Важные истории всегда зарыты глубоко, в середину этой газеты. Это более убедительное доказательство того, что Запад вмешивается в бывшую сферу влияния Москвы и в дела самой России. Добавьте к этому поддержку со стороны ЦРУ/ЕС насильственного путча мафии на Украине в 2014 году. И кто здесь настоящий агрессор?»

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А пользователя с ником Oldboter розыгрыш российских пранкеров искренне рассмешил.

«Извините, мне просто очень смешно, — написал комментатор. — Что является противоположностью здравому смыслу?»

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Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что не стоит сильно удивляться тому, что британское СМИ решило опубликовать подобную информацию о фонде, поддерживаемом правительством США.

«Союзниками являются не только два государства, но и два лагеря в политической и экономической элите этих стран — консерваторы и либералы, — отметил политолог. — Либералов в обеих странах, очевидно, больше, чем консерваторов, и поэтому иногда кажется, что Америка и Британия едины. Но это не так. Поэтому консервативное издание вполне может опубликовать статью или снять фильм против действий сегодняшних либеральных властей. Как при Советской власти, когда либеральные СМИ США очень много хорошего писали об СССР, чтобы уколоть власти своей страны».

Журавлев добавил, что борьба между политическими соперниками внутри самой Великобритании во многом определяет позицию королевства на международной арене.

«В действительности уколоть внутреннего противника гораздо важнее, чем внешнего, — подчеркнул собеседник ФАН. — Внешний соперник все равно никуда не денется, а вот внутренний противник мешает здесь и сейчас. Россия не собирается закидывать Англию атомными бомбами, а вот политические соперники вполне могут отжать места в парламенте на ближайших выборах. Так и останешься без кресла».

Ранее ФАН писал, что руководители NED подтвердили связь с командой Навального во время онлайн-встречи, в ходе которой обсудили подробности своей деятельности. Эту информацию сообщила вице-президент по политическим вопросам и стратегии NED Барбара Хейг. На связи с сотрудниками фонда были пранкеры Вован и Лексус, которые представились именем бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.