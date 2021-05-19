Кремль: Россия настроена на урегулирование ситуации в Карабахе дипломатическим путем

Москва, 19 мая. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры о ситуации вокруг Нагорного Карабаха с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Телефонная беседа лидеров государств прошла с акцентом на решении практических задач по обеспечению безопасности. Кремль придерживается общего настроя в отношении урегулирования ситуации на границе посредством политических и дипломатических методов. Россия намерена продолжать поддерживать усилия по стабилизации ситуации и принимать участие в процессе в качестве посредника.

Президент Азербайджана ранее назвал решенным конфликт в Нагорном Карабахе. По словам Алиева, возвращаться к вопросу урегулирования конфликта бесполезно, так как он разрешен. По мнению президента Азербайджана, если кто-то считает иначе, «это его собственная проблема».