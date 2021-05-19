Хирурги из Томска удалили младенцу опухоль размером с яйцо в районе сердца

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 18:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
Все новости
19 мая 18:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
Все новости

Хирурги из Томска удалили младенцу опухоль размером с яйцо в районе сердца

Общество
Хирурги из Томска удалили младенцу опухоль размером с яйцо в районе сердца
pixabay.com

Томск, 19 мая. Опухоль, которая достигала размера небольшого яйца, удалили младенцу в Томске. Операцию провели хирурги томского НИИ кардиологии.

Новообразование в полости левого желудочка достигло размеров три на два сантиметра, отметила главный детский кардиолог областного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Ольга Янулевич. По ее словам, у ребенка оно появилось сразу после рождения.

Врачам пришлось провести кропотливую работу по удалению опухоли, отделив ее от стенки левого желудочка. Позже выяснилось, что опухоль была доброкачественная. Как уточнила Янулевич, после операции у малыша развилась сердечная недостаточность, и его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Спустя девять суток сердце мальчика вновь забилось и его выписали из медучреждения.

Кемеровские кардиологи провели уникальную операцию на сердце беременной женщины. Как сообщалось ранее, помочь женщине избавиться от недуга помогли хирурги НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

операция томск хорошие новости россии
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 76463 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 55291 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 37978 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 32899 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 32880 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Все новости / Общество / Хирурги из Томска удалили младенцу опухоль размером с яйцо в районе сердца
Рейтинг@Mail.ru