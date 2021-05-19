Хирурги из Томска удалили младенцу опухоль размером с яйцо в районе сердца

Томск, 19 мая. Опухоль, которая достигала размера небольшого яйца, удалили младенцу в Томске. Операцию провели хирурги томского НИИ кардиологии.

Новообразование в полости левого желудочка достигло размеров три на два сантиметра, отметила главный детский кардиолог областного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Ольга Янулевич. По ее словам, у ребенка оно появилось сразу после рождения.

Врачам пришлось провести кропотливую работу по удалению опухоли, отделив ее от стенки левого желудочка. Позже выяснилось, что опухоль была доброкачественная. Как уточнила Янулевич, после операции у малыша развилась сердечная недостаточность, и его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Спустя девять суток сердце мальчика вновь забилось и его выписали из медучреждения.

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