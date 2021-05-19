Мусоровоз насмерть сбил трехлетнего ребенка на Ставрополье

Ставрополь, 19 мая. Мальчик, оставшийся без присмотра взрослых, погиб под колесами мусорной машины. ДТП произошло в селе Левокумское.

Ребенок выбежал на проезжую часть в переулке Новом. В этот момент водитель мусоровоз ISUZU загружал мусор и не заметил ребенка. Он начал движение и сбил мальчика. Тот скончался от полученных травм, сообщает Госавтоинспекция региона.

На месте ДТП работают правоохранители. Выясняются все обстоятельства случившегося. СК по Ставропольскому краю начал проверку по данному факту.