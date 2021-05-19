«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме

Премьера фильма «Турист» на российских телеэкранах состоится сегодня, 19 мая в 23:40 на телеканале «НТВ». Картина расскажет о событиях, вызванных гражданской войной в Центральноафриканской Республике, и ее последствиях. Есть ли место романтике в столь серьезном кино, рассказали на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» актер Владимир Петров, сыгравший главную роль, и креативный продюсер фильма Генрих Кен.

События фильма разворачиваются на территории Центральноафриканской Республики, куда прибыли российские военные специалисты для борьбы с бандитизмом. Здесь будут раскрыты темы жесткой политической обстановки, стрельба, погони. Но нашлось в этом экшене и место для любви, только любовь здесь особенная — к Родине.

«Здесь больше показана романтика войны, наверное, про любовь, в привычном ее понимании, в этом кино нет. Есть про любовь к Родине, и причем как со стороны африканских, так и наших ребят», — говорит Владимир Петров.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Несмотря на обилие перестрелок и взрывов, креативный продюсер «Туриста» уверен, что картина не о войне, а, скорее, о миссии каждого человека в своей жизни.

«Этот фильм вообще не про войну. У каждого из нас на земле есть своя миссия, своя работа. Так и здесь, русские инструкторы приезжают в ЦАР работать и делают это хорошо. Кино всегда про людей. Это кино про центральных африканцев и русских инструкторов. Интересно смотреть, когда люди погружены в острые обстоятельства», — говорит Кен.

Также продюсер обращает внимание на главного героя ленты. На фоне военных действий молодой инструктор Гриша с позывным «Турист» сильно меняется внутренне. От эпизода к эпизоду зритель с каждым разом видит героя совершенно разным.

Роль в картине «Турист» стала для Владимира Петрова первой работой в большом кино. Ранее он рассказал, какие эмоции вызвала у него Африка, как проходили съемки фильма и что было самым сложным в работе.