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19 мая 20:06
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новостей
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
19:41
Экономика
Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка
19:36
Политика
Украина может принять закон о проведении местного референдума
19:36
Общество
Секретные данные ФСБ о нацистских преступлениях обнародовали на конференции в Пскове
19:35
Общество
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«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме

Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
Кадр из фильма «Турист»  / 

Премьера фильма «Турист» на российских телеэкранах состоится сегодня, 19 мая в 23:40 на телеканале «НТВ». Картина расскажет о событиях, вызванных гражданской войной в Центральноафриканской Республике, и ее последствиях. Есть ли место романтике в столь серьезном кино, рассказали на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» актер Владимир Петров, сыгравший главную роль, и креативный продюсер фильма Генрих Кен.

События фильма разворачиваются на территории Центральноафриканской Республики, куда прибыли российские военные специалисты для борьбы с бандитизмом. Здесь будут раскрыты темы жесткой политической обстановки, стрельба, погони. Но нашлось в этом экшене и место для любви, только любовь здесь особенная — к Родине.

«Здесь больше показана романтика войны, наверное, про любовь, в привычном ее понимании, в этом кино нет. Есть про любовь к Родине, и причем как со стороны африканских, так и наших ребят», — говорит Владимир Петров.

Премьера фильма «Турист»: любовь к Родине не зависит от нации
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Несмотря на обилие перестрелок и взрывов, креативный продюсер «Туриста» уверен, что картина не о войне, а, скорее, о миссии каждого человека в своей жизни.    

«Этот фильм вообще не про войну. У каждого из нас на земле есть своя миссия, своя работа. Так и здесь, русские инструкторы приезжают в ЦАР работать и делают это хорошо. Кино всегда про людей. Это кино про центральных африканцев и русских инструкторов. Интересно смотреть, когда люди погружены в острые обстоятельства», — говорит Кен.

Также продюсер обращает внимание на главного героя ленты. На фоне военных действий молодой инструктор Гриша с позывным «Турист» сильно меняется внутренне. От эпизода к эпизоду зритель с каждым разом видит героя совершенно разным.

Роль в картине «Турист» стала для Владимира Петрова первой работой в большом кино. Ранее он рассказал, какие эмоции вызвала у него Африка, как проходили съемки фильма и что было самым сложным в работе.  

турист африка владимир петров цар кинематограф пресс-центр патриот генрих кен
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