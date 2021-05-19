Частный вертолет Eurocopter без предупреждения приземлился на ВПП аэропорта в Омске

Омск, 19 мая. Филиал «Аэронавигация Западной Сибири» проводит проверку по факту несанкционированного приземления частного вертолета Eurocopter в аэропорту города.

По предварительным данным, экипаж воздушного судна не предупредил диспетчеров омской воздушной гавани и сел на взлетно-посадочной полосе. Таким образом, вертолет создал угрозу прибывающим и убывающим рейсам с пассажирами, передает источник Федерального агентства новостей.

Рейс SU-1702 Москва — Владивосток совершил вынужденную посадку в Красноярске, сообщал ФАН. Пилоты приняли соответствующее решение из-за того, что один из пассажиров почувствовал себя плохо.