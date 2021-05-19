Психолог Ланг объяснил, как справиться с жарой в общественном транспорте

Москва, 19 мая. Определенные психологические установки помогут спастись от жары в общественном транспорте, заявил психолог Сергей Ланг.

Подстроиться под каждого пассажира невозможно. Дело в том, что в автобусах, трамваях и другом городском транспорте априори нарушаются личные границы человека, объяснил специалист.

«Перед поездкой следует настраивать себя на то, что вы садитесь не в свой личный транспорт. Если вы чувствуете дискомфорт, то важно подбирать интонацию», — подчеркнул эксперт в эфире «Радио 1».

Например, стоит вежливо объяснить, почему стоит или, наоборот, не стоит прибавить кондиционер или открыть форточку. При этом в первую очередь следует думать о собственной безопасности, в том числе и психологической.

Ранее врач Ирина Добрецова дала рекомендации по выживанию россиян в жару. По ее словам, нужно пить больше воды и разнообразить рацион.