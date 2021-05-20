Окружение Навального годами скрывало отчеты о потраченных донатах — расследование ФАН

Окружение Алексея Навального, живущее на многомиллионные переводы от беглых олигархов через черные биткоин-кошельки, продолжает запускать кампании по сбору средств среди доверчивых граждан. Но «борьба с коррупцией», под которую оно собирало донаты раньше, теперь уступает место выплате долгов по штрафам за организацию заведомо незаконных митингов, созданию мультфильмов, возрождению традиций земства и даже «благотворительности вдолгую».

При этом ни один из инициаторов подобных краудфандинговых акций по-прежнему не публикует отчеты о полученных и израсходованных средствах, несмотря на общепринятую мировую практику работы с добровольными пожертвованиями.

ФАН попросил несколько независимых «потенциальных жертвователей» направить соответствующие запросы экс-юристу ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Любови Соболь, партнеру Алексея Навального Владимиру Милову и бывшему столичному мундепу Юлии Галяминой. Никто из них не стал отвечать на сообщение, даже на безобидный вопрос о том, сколько всего денег требуется собрать.

Некоторые из предприимчивых НКО, которые скрываются за либеральными политиками, играют в открытость, размещая на своих сайтах проекты договоров о благотворительных пожертвованиях. В них прямо прописано, что никаких обязанностей, кроме предоставления информации по запросу жертвователя о его же собственном (!) пожертвовании, у них нет. Другими словами, рассказывать публично обо всех собранных средствах и обо всех целях, на которые они были потрачены, никто не обязан.

Представители Минэкономразвития и независимые эксперты по просьбе ФАН растолковали, чем отличается сбор пожертвований проходимцами, объявившими себя борцами с коррупцией, от добросовестного использования денежных средств от благотворителей. А бывший юрист ФБК Виталий Серуканов объяснил, почему этими правилами никогда не пользовались называющие себя оппозицией активисты. И почему тема отчетов за полученные и израсходованные средства была табуированной среди всех, кто работал в фонде.

«Кот Базилио и Мавроди нервно топчутся в сторонке»

Идея делать какие-либо отчеты о полученных и израсходованных средствах никогда всерьез не обсуждалась в ФБК, рассказал Серуканов.

«Никогда не возникало даже идеи сделать какой-то публичный отчет. Более того, Леонид Волков (финансист ФБК. — Прим. ФАН) даже агрессивно реагировал на любые такие призывы или советы в этих вопросах. Вопрос денег всегда был табуирован», — рассказал бывший представитель фонда.

По словам Серуканова, интересоваться этой темой было равнозначно уходу из организации.

«И вопросов особо ни у кого не возникало. Потому что даже в 2017 году все прекрасно понимали, что компания функционирует на черных теневых биткоин-кошельках, которые были оформлены на ряд сотрудников. Никто в здравом уме внутри коллектива не верил ни в какого рядового донатора, который все это поддерживает», — заявил собеседник ФАН.

Конечно, отметил он, всегда существовало некоторое количество людей, которые действительно переводили деньги фонду.

«Но они были для вида, чтобы просто создать картинку. Хотя это была мизерная часть основного бюджета, который тратился в том числе на лидеров ФБК и другие цели», — пояснил Серуканов.

ФАН неоднократно рассказывал о тех, кто в действительности поддерживает ФБК и окружение Навального. Среди сочувствующих — сын основателя «Вымпелкома», а ныне «Билайна» Дмитрия Зимина Борис; бывший топ-менеджер консорциума «Альфа-групп» Владимир Ашурков, экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Кроме того, в октябре 2019 года Минюст внес ФБК в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, установив факт получения средств на политическую деятельность из Испании и США.

Щедрые пожертвования на биткоин-кошельки продолжают поступать даже после 27 апреля, когда суд запретил ФБК и штабам Алексея Навального вести политическую деятельность и использовать банковские счета в связи с рассмотрением дела о признании фонда экстремистской организацией. Хорошие новости для ФБК поступали и накануне последней несанкционированной акции в поддержку Навального. Вливания идут до сих пор.

Pr Scr blockchain.com /

Как правило, в преддверии значимых для адептов Навального мероприятий каждое такое перечисление измеряется несколькими сотнями тысяч рублей. А по итогам многолетней «борьбы» счет идет на миллионы рублей, которые не способны обеспечить рядовые сторонники, даже если они горячо поддерживают своего кумира. Но и копеечными, по сравнению с криптовалютными переводами, пожертвованиями благополучатели тоже не гнушаются.

«Илья Яшин покупает себе квартиру за десятки миллионов рублей, при этом публично собирает на маленький судебный штраф. Как это называется? Лиса Алиса, Кот Базилио, Мавроди — они все нервно топчутся где-то в сторонке», — приводит пример Виталий Серуканов.

Штрафы, авиабилеты и мультики

Самой популярной статьей расходов, на которые собирали и продолжают собирать с миру по нитке безработные активисты, является «борьба с коррупцией» — проведение «расследований», съемки «разоблачающих» роликов, выпуск программ, участие в незаконных митингах, за которое ожидаемо приходится платить штрафы. Но судя по последнему разнообразию краудфандинговых кампаний, просто «борьба с коррупцией» стала плохо работать в качестве лозунга для донатов.

Так, сотрудник ФБК Георгий Албуров и «глава отдела расследований» Мария Певчих 9 апреля во время видеострима «Россия будущего» не просто в очередной раз попросили денег, но и довольно неожиданно упомянули... благотворительность.

«Мы собираем 4,5 млн рублей на шины и бензин для МВД (так ведущие обозначили штрафы за организацию несанкционированных митингов. — Прим. ФАН). Полмиллиона из них уже собрали. После того как ЕСПЧ заставит все это компенсировать, мы направим все на благотворительность. Хотите вдолгую поучаствовать в благотворительности, присоединяйтесь», — заявили ведущие.

А бывший московский мундеп Юлия Галямина, отбывающая условный срок за нарушение правил проведения митинга, в конце марта собирала деньги на... создание мультфильма. Таким образом она в том числе поздравила свою дочь с днем рождения.

«Моей дочери Дуне сегодня исполняется 23. Давайте вместе подарим моей дочке мультфильм! Поддержать создание мультика про свободу собраний: ссылка в профиле… С днем рождения, любимая!» — написала еще 29 марта Галямина в своем Instagram.

Pr Scr Instagram / @jugaliamina

Еще раньше, 11 марта, в этой же социальной сети Галямина впервые объявила о создании мультика. Тогда она написала, что он «почти закончен».

За прошедшие с того момента два с лишним месяца творение, на которое собирали всем миром, так и не увидело свет. Мультфильм мама Дуни больше не упоминает, потому что в фокусе внимания — новый проект. Сбор средств теперь ведется на организацию «Земского съезда», запланированного на 22–23 мая в Великом Новгороде.

ФАН подробно рассказывал об этом событии ранее. По словам организаторов, на авиабилеты для участников «со всей России» необходимы 500 000 рублей.

Pr Scr zemstvo-russia.ru /

«Чтобы это историческое событие состоялось, нам необходимо, чтобы вы все, каждый участник нашего эфира, слушатель, могли помочь нам. Потому что депутатов, делегатов надо собирать всем миром. Это мы здесь, в Москве, можем билет купить сами себе до Новгорода, и питерцам вообще на электричке ехать. А вот людям из Якутии билет стоит 50 тысяч», — сказала Галямина во время фандрайзингового стрима.

Для дополнительной мотивации организатор съезда пригрозила, что в случае отсутствия необходимой суммы съезд пройдет онлайн.

«Опять будет какая-то встреча по зуму. А встреча по зуму, знаете, она не предполагает плотного и конструктивного общения, она не предполагает дружбы и не предполагает тесных горизонтальных связей», — добавила Галямина.

Деньги, кстати, по ее словам, собрали и даже перевыполнили план: во время стрима прилетело 480 тысяч рублей и еще 200 тысяч — уже после его окончания. Итого: на 180 тысяч больше, чем требовалось. Но 150 тысяч вдруг пропали в неизвестном направлении.

«С утра счета НКО, с которых мы планировали покупать билеты, были заморожены без объяснения причин (такого с нашей НКО никогда не было!). Хорошая новость — мы успели спасти деньги, собранные вчера, но замороженными остались около 150 000 рублей. Мы за них будем биться, но к съезду вероятно не успеем получить к ним доступ. Потом получим — пустим на другие проекты, развивающие МСУ», — написала Галямина.

Информации о том, кем заморожены счета, в своей публикации об этом происшествии бывший мундеп не дала.

«Мы продолжаем сбор — давайте ответим на эти попытки помешать нам становиться сильнее», — говорится в публикации.

При этом Галямина не указывает, какая сумма требуется на этот раз, если заявленная — даже за вычетом «замороженной» — уже собрана.

Параллельно с этим она знакомит своих подписчиков и всех неравнодушных к идеям земства в современной России с будущими участниками съезда. За неделю до его начала публике представлены шесть человек. Среди них нет упомянутых «людей из Якутии», зато есть столичный мундеп Сергей Цукасов, его коллега Александр Коровайный из города Ейск Краснодарского края, лишенная депутатского мандата Светлана Уткина из Санкт-Петербурга, Ольга Подольская из Тульской области и Анна Черепанова, которой предстоит встречать гостей в Великом Новгороде и никуда ехать вообще не нужно.

ФАН сделал приблизительные расчеты общей стоимости билетов. Аэропорта в Великом Новгороде нет, ближайший к нему — это аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково», что ставит под сомнение оправданность авиаперелетов для большинства анонсированных участников. Но мы допустили, что для оперативности и комфорта важно использовать самолет.

Общая стоимость проезда на съезд и обратно для всей объявленной к этому моменту компании, по нашим подсчетам, составила чуть более 40 тыс. рублей. В нее вошли авиабилеты до Пулкова и обратно для тех, кому имеет смысл лететь на самолете, — москвичей и представителей Краснодарского края (около 13,5 тыс. рублей); билеты на поезд для тех, кому авиаперелет не подойдет совсем, и тех, кому придется добираться от Пулкова уже не по воздуху (около 19 тыс. рублей); поездки на такси от Пулкова к вокзалу (9000 рублей).

Общая сумма может быть и меньше, если заменить такси на общественный транспорт и отказаться от авиабилетов в связи с тем, что на Дальнем Востоке пока никто не заявил о своем желании приехать на съезд. Но даже с учетом дополнительного комфорта она составляет лишь 8% от анонсированной. Впрочем, карта предполагаемых маршрутов участников будущего «Земского съезда» выглядит иначе. Остается предположить, что еще 40 делегатов со всей России станут известны публике позднее — и тогда к собираемой сумме не останется вопросов.

Еще недавно ФБК и «Штабы Навального»2 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) собирали деньги на штрафы за участие в митингах. После 27 апреля этот канал пришлось прикрыть, активность на всех информационных ресурсах организации приостановлена, объявлено о роспуске всех «штабов». Но сбор денег снова продолжается: теперь Руслан Шаведдинов из Грузии, куда, по данным источников РБК, переехало несколько последователей Навального, просит помочь изданию «Проект».

«Их постоянно преследуют, за их сотрудниками ведется наблюдение, пытаются воспрепятствовать их работе, пытаются оказывать какое-то психологическое давление в виде постоянных приходов сотрудников полиции, поэтому нужно их поддерживать. Это очень-очень-очень важно. Поддерживайте. Читайте их материалы, распространяйте и донатьте», — заявил Шаведдинов в эфире «России будущего» от 13 мая.

instagram.com / @rshaveddinov

Правила хорошего тона

Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» установлены обязанность НКО до 15 апреля каждого года отчитываться о своей деятельности в Минюст России. ФАН обратился в ведомство с просьбой пояснить, выполняется ли такими организациями, стоящими за несистемной оппозицией, это требование или нет, но в министерстве не смогли предоставить оперативных комментариев.

Сбор средств законом допускается объявлять устно, в том числе во время видеостримов, однако это не освобождает НКО от предоставления в Минюст отчетности о расходовании средств. При этом отчитываться перед обычными гражданами организации действительно не обязаны — вот только это никак не отменяет общемировой практики взаимодействия с жертвователями, которые хотят понимать, что их деньги идут именно на те цели, на которые они их перечисляли.

ФАН обратился за разъяснениями в Министерство экономического развития РФ, курирующее сектор некоммерческих организаций и вопросы сбора добровольных пожертвований. Впрочем, в поле зрения специалистов ведомства находятся, прежде всего, социально ориентированные инициативы, к которым проекты Навального и его адептов отнести нельзя — даже после предложения Марии Певчих «вдолгую поучаствовать в благотворительности». Так или иначе, правила здесь действуют те же.

«Организованный сбор пожертвований, как правило, проводится некоммерческой организаций в рамках проекта или программы, утвержденных организацией. На сайте НКО размещается программа, объем средств, необходимых на ее реализацию, а по завершению — отчет об использовании средств», — рассказала ФАН заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Елена Иваницкая.

По ее словам, публикация отчетов позволяет жертвователям видеть направления расходования средств.

«Это способствует повышению доверия населения к НКО и понимаю важности благотворительности. Официально этот порядок не регламентирован, но он сложился из практики сбора пожертвований», — добавила Иваницкая.

Распространенность такой практики в интервью ФАН подтвердила и исполнительный директор благотворительного собрания «Все вместе» Кира Смирнова.

«Все фонды, которые работают прозрачно и открыто, делают публичную отчетность, которая вывешивается на сайт. Она доступна всем желающим и рассказывает о том, сколько было собрано, куда были потрачены собранные деньги, что было сделано и так далее. Публичная отчетность фондов и других некоммерческих организаций — это добровольно, но при этом все уважающие себя фонды ее делают», — рассказала Смирнова.

В секторе социально ориентированных некоммерческих организаций примеров добросовестного сбора добровольных пожертвований действительно более чем достаточно.

Так, благотворительное собрание «Все вместе», которое представляет Кира Смирнова, создало на своем портале отдельные разделы с годовыми отчетами и всеми документами, которые могут заинтересовать скептически настроенного жертвователя.

Фонд «Подари жизнь», помимо ежегодной отчетности, размещает на своем сайте информацию о расходовании средств каждый месяц. Те, кто помог фонду в апреле, уже могут видеть, как переведенные ими деньги превращаются в добрые дела.

В свою очередь, фонд Константина Хабенского не только отчитывается о том, куда потрачены средства, но и отдельно каждый месяц благодарит каждого, кто помогает спасать жизни детей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

А вот сборы денег, анонсируемые не организацией, а физическим лицом, по словам Киры Смирновой, должны, как минимум, вызывать вопросы.

«Если сбор ведется в сети просто частными лицами, то никакой законодательной ответственности нет. Нужно десять раз подумать перед тем, как переводить деньги неизвестному сборщику в интернете. Лучше жертвовать в некоммерческие организации», — сказала Смирнова.

«Абонент недоступен»

Получается, что активисты так называемой оппозиции не могут сделать прозрачными даже незначительные, по сравнению с биткоин-потоками, пожертвования — или хотя бы создать такую видимость для потенциальных жертвователей. Попытки проследить потоки собираемых средств, как правило, обречены на провал. Зачастую жертвователям даже неизвестно, сколько необходимо собрать всего и сколько собрано к этому моменту. Не говоря уже о расходовании этих средств.

Например, все та же Юлия Галямина в большинстве случаев организует сбор пожертвований от имени НКО «Союз жителей Тимирязевского района». На сайте организации отсутствуют отчеты и информация об объемах собранных средств. Корреспондент ФАН попыталась прояснить ситуацию по указанному в контактной информации телефону, но абонент оказался недоступен.

Согласно размещенному на этом же сайте проекту договора, организация ни перед кем отчитываться не обязана.

«Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования, указанному Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю, а перераспределяется Благополучателем самостоятельно на другие актуальные программы», — говорится в предложенном документе.

При этом «благополучатель», так уж и быть, взял на себя обязательство предоставить благотворителю информацию по запросу жертвователя — но только о сделанных им лично пожертвованиях. В договоре при этом не уточняется, что конкретно будут содержать эти данные, будет ли в них указана информация о том, на что потрачены средства или распорядители ограничатся, например, только указанием суммы пожертвования, которая его автору и так известна.

«Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре», — также говорится в документе.

C одного из не афиллированных с ФАН аккаунтов мы попытались уточнить сумму — даже не отчет о расходовании средств, — а просто общий объем средств, необходимый для создания мультфильма в подарок дочери Галяминой. Но запись с вопросом бывший мундеп лайкнула, оставив без ответа.

instagram.com / @jugaliamina

На сайте ФБК есть раздел под названием «Годовая отчетность». Увы, те, кто ожидает увидеть там информацию о полученных и израсходованных денежных средствах, тоже будут разочарованы. В разделе есть сведения о количестве новых подписчиков на YouTube-канале Навального, о числе открытых получателями их почтовой рассылки писем, даже о цифрах, поданных под формулировками «было арестовано на счетах ФБК» и «сколько у нас с вами украли». Но только не детальная финансовая информация.

Справедливости ради стоит отметить, что в этом разделе указано, что было оплачено 445 штрафов задержанным на митингах на общую сумму 8,885 млн рублей. Но это единственное упоминание о направлениях расходования денег. И только за 2019 год. Отчет за 2020 год, по всей видимости, еще находится в процессе подготовки.

«ФБК работает благодаря пожертвованиям. За нами не стоят олигархи, башни Кремля или солдаты НАТО. За нами стоят тысячи россиян, и мы очень этим гордимся», — говорится в этом же разделе.

Раздел с четким названием «Где деньги» есть на сайте Владимира Милова. Но он посвящен его одноименной программе и не содержит информации о расходовании средств, хотя их соратник осужденного блогера тоже собирает. Раздел «Поддержать» расположен рядом. Но на вопрос журналиста ФАН от имени потенциального жертвователя о том, где можно посмотреть отчет, Милов к моменту публикации так и не ответил.

Как и Любовь Соболь, на сайте которой продолжается сбор средств на поддержку ее кампании перед выборами в Госдуму. Она обзавелась тремя кошельками для приема разных видов криптовалюты: поддержать избирательную кампанию можно биткоинами, лайткоинами и аж этериумами, а также перечислив средства на любую из карт в трех банках. Но никаких отчетов и информации о количестве собранных средств на сайте обнаружить нельзя.

«Вспомним 2017-2018 годы, когда Леонид Волков обещал всем крупные отчеты, только «присылайте деньги»... В итоге мы имеем уголовное дело об отмыве миллиарда», — прокомментировал ситуацию Виталий Серуканов.

facebook.com / Леонид Волков

При этом Волков за весь этот период ни разу даже что-то отдаленно похожее на публичный отчет не сделал.

«Мы видели какие-то «Веселые картинки» с графиками, которые кто-то сделал на быструю руку в Paint, такое впечатление. Но нормального отчета мы ни разу не видели, — пояснил Серуканов. — Он считает, что это лишнее, что и «Веселых картинок» для дурковатых сторонников, которые присылают деньги на его заведомо неисполнимые цели, вполне достаточно».

Собеседник ФАН назвал это циничным отношением к своим же сторонникам.

«С другой стороны, граждане России уже должны по-настоящему включать голову и смотреть на эту ситуацию трезво. А не сквозь розовые очки маленьких оппозиционеров», — подытожил экс-соратник Навального и Волкова.

Ранее стало известно, что около 70 работников ФБК получили повестки, в которых их вызвали на беседу в правоохранительные органы. Допросы проводятся в связи с уголовным делом, которое СКР возбудил по статье 159 УК РФ. По версии следствия, Навальный как фактический руководитель ряда некоммерческих организаций потратил на свои личные нужды более 356 млн рублей из средств, собранных в качестве пожертвований с физических лиц. Общая сумма взносов составила 588 млн рублей.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга