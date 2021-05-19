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19 мая 18:37
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новостей
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
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Авторынок РФ попал в топ-3 рейтинга Европы по продажам машин

Экономика
Авторынок РФ попал в топ-3 рейтинга Европы по продажам машин
пресс-служба АвтоБлогерШоу

Москва, 19 мая. Россия получила «серебро» в рейтинге крупнейших автомобильных рынков Европы.

Объем продаж автомобилей на отечественном рынке достиг высоких показателей, выдвинув страну на второе место по количеству реализованных машин в европейских странах. Об этом пишет «Автостат».

Согласно информации национальных ассоциаций автопроизводителей Европы, первую строчку в списке заняла Германия, на территории которой было продано 229 650 экземпляров, что составило рост в 90%. По подсчетам агентства «Автостат», россияне купили порядка 150 тыс. «легковушек» в апреле.

«Бронза» досталась автомобильному рынку Италии — жители страны приобрели 145 033 машины. Рядом с тройкой победителей расположилась Великобритания с результатом в 141 583 проданных модели.

Недавно эксперты решили выяснить, почему в России ограниченной популярностью пользуются электромобили и есть ли у них шанс полностью вытеснить авто с ДВС.

европа автомобильный рынок продажи машин
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Все новости / Экономика / Авторынок РФ попал в топ-3 рейтинга Европы по продажам машин
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