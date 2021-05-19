Авторынок РФ попал в топ-3 рейтинга Европы по продажам машин

Москва, 19 мая. Россия получила «серебро» в рейтинге крупнейших автомобильных рынков Европы.

Объем продаж автомобилей на отечественном рынке достиг высоких показателей, выдвинув страну на второе место по количеству реализованных машин в европейских странах. Об этом пишет «Автостат».

Согласно информации национальных ассоциаций автопроизводителей Европы, первую строчку в списке заняла Германия, на территории которой было продано 229 650 экземпляров, что составило рост в 90%. По подсчетам агентства «Автостат», россияне купили порядка 150 тыс. «легковушек» в апреле.

«Бронза» досталась автомобильному рынку Италии — жители страны приобрели 145 033 машины. Рядом с тройкой победителей расположилась Великобритания с результатом в 141 583 проданных модели.

Недавно эксперты решили выяснить, почему в России ограниченной популярностью пользуются электромобили и есть ли у них шанс полностью вытеснить авто с ДВС.