Взвейтесь кострами, синие ночи: лучшие фильмы о летних приключениях пионеров

День пионерии, отмечаемый 19 мая, был одним из главных праздников для советских школьников, педагогов и вожатых. Тысячи людей и сегодня с особой теплотой вспоминают о каникулах, проведенных в пионерских лагерях, где они не просто отдыхали, а проживали маленькую жизнь: учились самостоятельности и раскрывали таланты, впервые влюблялись и ссорились. ФАН вспоминает атмосферные фильмы, в которых живет настоящий дух летних приключений.

Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен » /

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (1964)

На умопомрачительной семейной комедии Элема Климова выросло не одно поколение советских пионеров. В центре сюжета — Костя Иночкин, отправленный из лагеря домой за дерзкое нарушение правил. Не желая расстраивать бабушку своим досрочным возвращением, мальчишка тайно остается на территории, где его тайно содержат отважные друзья.

Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен » /

Еще на стадии подготовки к съемкам цензоры Госкино разглядели в истории социальную сатиру, поэтому картине не сразу удалось выйти на экранах. Однако впоследствии фильм посмотрели 13,4 миллиона зрителей, а советские критики высоко оценили творение Климова. Пусть режиссер и вправду задумывал кино как метафорическое высказывание о ситуации в стране, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» все еще остается смешным и добрым фильмом о ребенке с богатым воображением.

Кадр из фильма «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» /

Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные (1984)

Музыкальный двухсерийник продолжает историю забавных приключений двух друзей — бесстрашного заводилы Васечкина и скромного тихони Петрова — начатую еще в «Приключениях». Как и в первой серии фильмов, здесь полно отсылок к классическим произведениям литературы, а также хороших песен и танцев. Кстати, музыка к фильму стала настолько популярной, что два года спустя фирма звукозаписи «Мелодия» выпустила мюзикл по мотивам телефильма. Вторая часть истории о советских школьниках получила еще больше зрительских симпатий. Возможно, потому, что в красочном кино мы видим не безалаберных хулиганов, а настоящих юных рыцарей, познающих мир вокруг и самих себя.

Кадр из фильма «Завтрак на траве» /

Завтрак на траве (1979)

В музыкальном кино на радость зрителям на экраны возвращается «усатый нянь» Сергей Проханов, однако на этот раз он играет пионервожатого, который всеми силами добивается признания своих подопечных. С последним, однако, проблемы: школьники постоянно курят и откровенно презирают распорядок дня. Но, как и положено, главный герой искренне включается в жизнь подростков и со временем завоевывает их авторитет. Всю эту непростую историю, которую отыгрывают харизматичные актеры, блестяще обрамляет музыка гениального композитора Владимира Шаинского.

Кадр из фильма «Три веселые смены» /

Три веселые смены (1977)

Трехсерийный фильм, снятый по рассказам Юрия Яковлева, повествует нам о жизни пионерского лагеря «Зубренок». Каждая из новелл приоткрывает тайну беззаботной летней жизни советских ребят, где находится место мечтам, выдумкам и новым открытиям. Неудивительно, что яркие герои и происходящие с ними истории в свое время побудили многих школьников отправиться в летний лагерь за своей порцией приключений.

Кадр из фильма «Здравствуйте, дети! » /

Здравствуйте, дети! (1962)

В пионерлагере на берегу Черного моря международная смена, на которую приезжают школьники из Америки, Франции, Германии, Италии и других стран. Местные советские школьники по наставлению мудрого директора лагеря стараются не поддаваться на провокации и не ввязываться в конфликты. Объединить же разных взрослых и детей получается у японской девочки Инэко, страдающей лучевой болезнью после атомной бомбардировки Хиросимы. Обитатели здравницы начинают прилагать усилия, чтобы облегчить страдания доброй и тихой школьницы.

Кадр из фильма «Здравствуйте, дети! » /

Горькая черно-белая драма режиссера Маркса Донского стала пронзительным высказыванием на тему коллективной дружбы и порой непростого межнационального взаимопонимания, что прозвучало особенно громко на фоне Карибского кризиса и Холодной войны.