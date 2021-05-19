МИД сообщил о продолжении обсуждения с Суданом строительства российской военной базы

Москва, 19 мая. Россия и Судан продолжают контакты по соглашению о создании российской военной базы на Красном море. Обе стороны заинтересованы в этом проекте, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Не ратифицируют, потому что у суданцев, я так понимаю, парламент еще не работает. Контакты идут, была проявлена взаимная заинтересованность в обсуждении этого проекта, он очень важный для обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе. Есть интерес с обеих сторон», — заявил представитель МИД.

Разговоры о строительстве пункта материально-технического обеспечения на берегу Красного моря не утихают после того, как ряд западных СМИ, сославшись на неназванные источники, сообщили, что Судан якобы приостановил действие соглашения о создании объекта.

Официальный представитель МИД Судана Мансур Болад не подтвердил достоверность этой новости, сообщило в тот же день агентство Sputnik.

Со своей стороны, посольство России в Хартуме опровергло информацию о заморозке действия договора между Москвой и Хартумом по созданию российской военной базы, добавив, что «указанные утверждения не соответствуют действительности».

В документе соглашения, заключенном между РФ и Суданом в декабре прошлого года и опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что российский флот может использовать логистический центр в Судане в течение 25 лет.

По условиям договора, непосредственно на территории ПМТО разместятся 300 военнослужащих, а у причала смогут одновременно находиться на стоянке не более 4 кораблей ВМФ России.