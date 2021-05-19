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19 мая 20:06
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новостей
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
19:41
Экономика
Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка
19:36
Политика
Украина может принять закон о проведении местного референдума
19:36
Общество
Секретные данные ФСБ о нацистских преступлениях обнародовали на конференции в Пскове
19:35
Общество
Американского архитектора поразил водный салют в аэропорту Махачкалы
Все новости

МИД сообщил о продолжении обсуждения с Суданом строительства российской военной базы

Судан
МИД сообщил о продолжении обсуждения с Суданом строительства российской военной базы
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 19 мая. Россия и Судан продолжают контакты по соглашению о создании российской военной базы на Красном море. Обе стороны заинтересованы в этом проекте, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

 «Не ратифицируют, потому что у суданцев, я так понимаю, парламент еще не работает. Контакты идут, была проявлена взаимная заинтересованность в обсуждении этого проекта, он очень важный для обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе. Есть интерес с обеих сторон», — заявил представитель МИД.

Разговоры о строительстве пункта материально-технического обеспечения на берегу Красного моря не утихают после того, как ряд западных СМИ, сославшись на неназванные источники, сообщили, что Судан якобы приостановил действие соглашения о создании объекта.

Официальный представитель МИД Судана Мансур Болад не подтвердил достоверность этой новости, сообщило в тот же день агентство Sputnik.

Со своей стороны, посольство России в Хартуме опровергло информацию о заморозке действия договора между Москвой и Хартумом по созданию российской военной базы, добавив, что «указанные утверждения не соответствуют действительности».

В документе соглашения, заключенном между РФ и Суданом в декабре прошлого года и опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что российский флот может использовать логистический центр в Судане в течение 25 лет.

По условиям договора, непосредственно на территории ПМТО разместятся 300 военнослужащих, а у причала смогут одновременно находиться на стоянке не более 4 кораблей ВМФ России. 

россия мид рф михаил богданов вмф рф судан красное море
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