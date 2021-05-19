Уникальную находку обнаружили на месте первого испытания атомной бомбы

Санта-Фе, 19 мая. Структуры квазикристалла обнаружили ученые в минерале тринитит, который сформировался на полигоне Аломогодро в Нью-Мексико.

Формирование минерала произошло в 1945 году после первого в мире испытания ядерного оружия. Статья о находке опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Находка является соединением состава Si61Cu30Ca7Fe2 со структурой икосаэдра.

Минерал удалось обнаружить во время миссии Флорентийского и Принстонского университетов. Кристаллы сформировались в красном тринитите, который появился в результате испытания атомной бомбы «Тринити».

Квазикристаллы — это состоящие из атомов тела с упорядоченной структурой. Создать их возможно только в специальных условиях. Также они являются частью метеоритов.

Ранее сообщалось об обнаружении в США фрагментов мантии Земли. Это поможет ученым понять процесс образования Аппалачей.