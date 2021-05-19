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19 мая 18:37
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18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
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Уникальную находку обнаружили на месте первого испытания атомной бомбы

Общество
Уникальную находку обнаружили на месте первого испытания атомной бомбы
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Санта-Фе, 19 мая. Структуры квазикристалла обнаружили ученые в минерале тринитит, который сформировался на полигоне Аломогодро в Нью-Мексико.

Формирование минерала произошло в 1945 году после первого в мире испытания ядерного оружия. Статья о находке опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Находка является соединением состава Si61Cu30Ca7Fe2 со структурой икосаэдра.

Минерал удалось обнаружить во время миссии Флорентийского и Принстонского университетов. Кристаллы сформировались в красном тринитите, который появился в результате испытания атомной бомбы «Тринити».

Квазикристаллы — это состоящие из атомов тела с упорядоченной структурой. Создать их возможно только в специальных условиях. Также они являются частью метеоритов.

Ранее сообщалось об обнаружении в США фрагментов мантии Земли. Это поможет ученым понять процесс образования Аппалачей.

кристаллы минералы породы
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