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Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали слабое землетрясение на Сахалине
04:34
Политика
Блинкен: Вашингтон ищет сотрудничества с Москвой в сферах взаимных интересов
04:22
Армия
В Польше удивлены военным преображением Калининграда
04:17
Шоу-бизнес
Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ
04:16
Политика
Определились участники президентской гонки в Израиле
04:01
Технологии
Техноблогеры раскритиковали iPad OS из-за ограничения потенциала iPad Pro
04:00
Политика
Что ж ты, Байден, сдал назад: экономист указал, почему США не остановили «СП-2»
03:56
Политика
Экс-министр экономики Украины констатировал деградацию страны
03:48
Политика
Лавров: Россия и США готовы к диалогу по стратегической стабильности
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
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Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине

Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  ФАН

Место Украины в европейском пространстве вполне определено: к ее гражданам относятся как к людям пятого сорта. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил возмущение по поводу отказа бундестага устанавливать в Берлине мемориал восьми миллионам украинцев, которые погибли в годы Второй мировой войны по вине немецко-фашистских захватчиков. Он назвал решение германских депутатов несправедливым, ведь осенью 2020 года они большинством голосов приняли решение поставить такой памятник польским жертвам войны.

«Со стороны парламента ФРГ было бы правильным удовлетворить ходатайство Киева, — заметил Марков. — С Украины в Германию были угнаны миллионы людей, которые содержались там в рабских условиях. Многие при этом погибли. Кроме того, давайте не забывать про тех, кто был убит в рамках проведения нацистского террора на территории советских республик, в том числе Украинской ССР. Поэтому поставить такой мемориал — довольно здравая мысль».

Политолог подчеркнул, что это тот самый редкий случай, когда Москва может публично выразить солидарность с Киевом.

Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
pixabay.com  / PD

«Я думаю, что Бундестаг принял отрицательное решение, поскольку хочет закрыть тему обсуждения нацистских преступлений: Германия уже неоднократно признавала свою вину, а также сделала многочисленные выплаты жертвам гитлеровского режима и их родственникам. Кроме того, учитывая масштаб гитлеровских завоеваний, немцы должны заставить памятниками практически весь Берлин. Думаю, они не очень хотят это делать», — убежден эксперт.

Что же касается мемориала польским жертвам нацизма, то он, по мнению собеседника ФАН, был установлен в знак «особой дружбы» между Варшавой и Берлином.

«Кроме того, Польша – довольно значимый член Евросоюза, — заметил Марков. — Вообще, можно сказать, что в нынешней системе координат ЕС людьми первого сорта являются (как бы это странно ни прозвучало) не европейцы, а американцы. Второй сорт — это французы и германцы, третий — поляки, а украинцы и вовсе — пятый. Таковы реалии и выражаются они, в частности, в том, как выдаются визы на въезд».

сша евросоюз польша украина германия марков
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