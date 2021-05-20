Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине

Место Украины в европейском пространстве вполне определено: к ее гражданам относятся как к людям пятого сорта. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил возмущение по поводу отказа бундестага устанавливать в Берлине мемориал восьми миллионам украинцев, которые погибли в годы Второй мировой войны по вине немецко-фашистских захватчиков. Он назвал решение германских депутатов несправедливым, ведь осенью 2020 года они большинством голосов приняли решение поставить такой памятник польским жертвам войны.

«Со стороны парламента ФРГ было бы правильным удовлетворить ходатайство Киева, — заметил Марков. — С Украины в Германию были угнаны миллионы людей, которые содержались там в рабских условиях. Многие при этом погибли. Кроме того, давайте не забывать про тех, кто был убит в рамках проведения нацистского террора на территории советских республик, в том числе Украинской ССР. Поэтому поставить такой мемориал — довольно здравая мысль».

Политолог подчеркнул, что это тот самый редкий случай, когда Москва может публично выразить солидарность с Киевом.

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«Я думаю, что Бундестаг принял отрицательное решение, поскольку хочет закрыть тему обсуждения нацистских преступлений: Германия уже неоднократно признавала свою вину, а также сделала многочисленные выплаты жертвам гитлеровского режима и их родственникам. Кроме того, учитывая масштаб гитлеровских завоеваний, немцы должны заставить памятниками практически весь Берлин. Думаю, они не очень хотят это делать», — убежден эксперт.

Что же касается мемориала польским жертвам нацизма, то он, по мнению собеседника ФАН, был установлен в знак «особой дружбы» между Варшавой и Берлином.