Четыре человека пострадали при пожаре на месторождении в ХМАО

Ханты-Мансийск, 19 мая. Четыре человека пострадали из-за возгорания во время работ на месторождении «Самотлорнефтегаза» в Нижневартовском районе. Их госпитализировали.

На месте происшествия проводили производственные работы. В это время загорелась металлическая емкость. Четверо работников получили серьезные ожоги, их доставили в ближайшую больницу.

Прокуратура организовала проверку по данному факту. Следственная группа направилась на место происшествия, им предстоит установить все обстоятельства ЧП.

Жертвами пожара в доме на улице Фасадной в Новосибирске стали трое человек, сообщал ФАН. Двоих мужчин и женщину вытащили из горящего здания без признаков жизни.