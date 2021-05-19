Новые единовременные выплаты станут доступны для некоторых жителей России

Калининград, 19 мая. Единовременные выплаты коснутся в России двух категорий жителей страны, проживающих в Калининградской области.

Проживающие на территории Калининградской области жители смогут получить от государства пособия в честь 75-летия региона. Об этом пишет KONKURENT.RU.

Среди получателей льготы — ветераны становления Калининградской области, а также ветераны труда. Для этого граждане должны являться на 4 июля представителями вышеуказанных категорий. Необходимые условия были указаны местными властями в проекте соответствующего постановления.

Категория граждан будет влиять на размер выплат. Ветераны труда претендуют на получение 3 тыс. рублей из бюджета субъекта, а ветераны становления области смогут забрать по 5 тыс. рублей.

Правительство Дагестана планирует организовать выплату в размере 20 тыс. рублей в течение каждого месяца для ветеранов Великой Отечественной войны.