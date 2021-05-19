Пассажиров екатеринбургского метро эвакуировали из-за подозрительной сумки

Екатеринбург, 19 мая. Две станции метрополитена закрыли из-за найденных в вагоне сумки и рюкзака. Правоохранители работают на месте.

В полицию обратились бдительные пассажиры. В настоящее время стражи порядка осматривают предмет. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сумки нашли на станциях «Ботанической» и «Геологической».

Позже хозяин вещей был найден. Им оказался житель Уралмаша. В его сумке обнаружили спортивный костюм, учебник и другие личные вещи. Метро возобновило работу, сообщает URA.RU.