Журналисты сравнили эффективность системы ПРО «Железный купол» с ракетами ХАМАС

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 18:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском
Все новости
19 мая 18:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском
Все новости

Журналисты сравнили эффективность системы ПРО «Железный купол» с ракетами ХАМАС

Армия
Журналисты сравнили эффективность системы ПРО «Железный купол» с ракетами ХАМАС
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich/dpa

Вашингтон, 19 мая. Иностранные обозреватели обратили внимание на эффективность работы израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» против самодельных палестинских ракет.

Сравнивая орудия, зарубежные журналисты отметили, что израильская армия использует почти что самую передовую на сегодня систему ПРО, однако в борьбе с самодельными устройствами «Железный купол» все же испытывает ряд сложностей и сбоит. По словам создателей ПРО, комплекс перехватил свыше 2500 вражеских целей — успешность работы «купола» составляет 90%.

В то же время бойцы движения ХАМАС для ударов по территории Израиля используют дешевые ракетные самоделки под названием «Кассам», точность попадания которых больше зависит от удачи, чем от наводчика. По мнению журналистов, «Железный купол» эффективен, однако его защитные возможности имеют предел: так, например, комплекс способен перехватывать несколько целей одновременно, но при превышении лимита система станет бесполезной.

Армия обороны Израиля ранее сообщила о выпущенных по территории государства четырех ракетах со стороны Ливана. Президент РФ Владимир Путин призвал стороны конфликта в Израиле прекратить насилие, сообщает сайт 360tv.ru. По словам российского лидера, кризис уже стал причиной большого количества жертв среди мирного населения.

израиль хамас железный купол
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 76463 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 55291 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 37978 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 32899 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 32880 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Все новости / Армия / Журналисты сравнили эффективность системы ПРО «Железный купол» с ракетами ХАМАС
Рейтинг@Mail.ru