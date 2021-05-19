Журналисты сравнили эффективность системы ПРО «Железный купол» с ракетами ХАМАС

Вашингтон, 19 мая. Иностранные обозреватели обратили внимание на эффективность работы израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» против самодельных палестинских ракет.

Сравнивая орудия, зарубежные журналисты отметили, что израильская армия использует почти что самую передовую на сегодня систему ПРО, однако в борьбе с самодельными устройствами «Железный купол» все же испытывает ряд сложностей и сбоит. По словам создателей ПРО, комплекс перехватил свыше 2500 вражеских целей — успешность работы «купола» составляет 90%.

В то же время бойцы движения ХАМАС для ударов по территории Израиля используют дешевые ракетные самоделки под названием «Кассам», точность попадания которых больше зависит от удачи, чем от наводчика. По мнению журналистов, «Железный купол» эффективен, однако его защитные возможности имеют предел: так, например, комплекс способен перехватывать несколько целей одновременно, но при превышении лимита система станет бесполезной.

Армия обороны Израиля ранее сообщила о выпущенных по территории государства четырех ракетах со стороны Ливана. Президент РФ Владимир Путин призвал стороны конфликта в Израиле прекратить насилие, сообщает сайт 360tv.ru. По словам российского лидера, кризис уже стал причиной большого количества жертв среди мирного населения.