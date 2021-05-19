Отказ Байдена от санкций против «СП-2» объяснили тремя причинами

Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2». Что заставило главу Белого дома резко пересмотреть санкционную политику и отказаться от ограничений против российского газопровода, рассказала ФАН заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Резкий разворот

Федеральное агентство новостей /

Джо Байден, несмотря на то, что его администрация и большинство американских конгрессменов упорно называют «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы, вдруг сдал назад и собирается вывести из-под санкций оператора проекта Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига.

«Такой неожиданный разворот Байдена в сторону Европы и отчасти России можно объяснить тем, что американский президент заинтересован как можно скорее провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча гораздо нужнее Байдену, чем Путину, потому что Байдену, занимающему должность президента США менее полугода, очень важно восстановить отношения Штатов и Ирана», — объяснила аналитик.

Мильчакова напомнила, что отношения США и Ирана начали налаживаться при Бараке Обаме, но впоследствии были снова сильно испорчены при Дональде Трампе новыми санкциями и нефтяным эмбарго со стороны Америки.

На кону Европа

Федеральное агентство новостей /

Любые новые антироссийские санкции для Байдена сегодня не на повестке дня, отметила эксперт. Она объяснила, что санкции против «Северного потока — 2» рискуют превратиться из антироссийских еще и в антиевропейские.

Аналитик обратила внимание, что оператор проекта Nord Stream 2 зарегистрирован в Швейцарии — политически нейтральной стране, не входящей ни в какие военные, политические и экономические блоки. Введение санкций против швейцарской компании грозит ухудшением отношений США с этим государством.

«Дело не только в том, что Швейцария теоретически может запретить американским олигархам хранить деньги в своих банках, но и в том, что в качестве наиболее вероятной страны, в которой должна пройти встреча Путина и Байдена, называется именно Швейцария», — отметила она.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, санкции против главы Nord Stream 2, гражданина ФРГ Маттиаса Варнига, могли бы означать ухудшение отношений США с Германией и Евросоюзом и привести к ответным санкциям ЕС против, скорее всего, крупного американского бизнеса.

Могущество США всегда было основано на мощи их экономики и ВПК, а также на силе доллара. Возможное ухудшение отношений Европы и Штатов может вызвать такие нежелательные последствия для Вашингтона, как дедолларизация международной торговли, считает собеседница ФАН.

«Не случайно в Европейском центральном банке все активнее призывают запустить проект «цифрового евро», — напомнила аналитик.

После того, как встреча состоится и администрация Байдена получит свои политические дивиденды или при негативном раскладе президент США вернется ни с чем, антироссийские настроения в Америке вновь могут одержать победу над здравым смыслом и страна продолжит вводить санкции против «Северного потока — 2». России в этой ситуации расслабляться рано, да и Европе тоже, заключила Мильчакова.