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19 мая 21:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
21:00
Общество
Эксперт раскрыл, с какими сложностями столкнется Крым при создании новых водохранилищ
20:56
Экономика
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20:53
Происшествия
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Политика
Пресс-секретарь Госдепа заявил, что Блинкен и Гарно обсудили ситуацию на Украине
20:50
Происшествия
В Невском районе Петербурга зафиксировали нарушение порядка обращения с отходами
20:50
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
20:47
Шоу-бизнес
Певица Деми Ловато отказалась от женского пола
20:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов поддержал Манижу
20:43
Общество
Часть государственного заказника в Крыму чуть не продали ради VIP-пляжа у Балаклавы
20:42
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
20:41
Происшествия
Жители Нью-Йорка украли 2 млн долларов из фондов помощи коронавирусным больным
Все новости

Отказ Байдена от санкций против «СП-2» объяснили тремя причинами

Экономика
Отказ Байдена от санкций против «СП-2» объяснили тремя причинами
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2». Что заставило главу Белого дома резко пересмотреть санкционную политику и отказаться от ограничений против российского газопровода, рассказала ФАН заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Резкий разворот

Отказ Байдена от санкций против СП-2 объяснили тремя причинами
Федеральное агентство новостей  / 

Джо Байден, несмотря на то, что его администрация и большинство американских конгрессменов упорно называют «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы, вдруг сдал назад и собирается вывести из-под санкций оператора проекта Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига.

«Такой неожиданный разворот Байдена в сторону Европы и отчасти России можно объяснить тем, что американский президент заинтересован как можно скорее провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча гораздо нужнее Байдену, чем Путину, потому что Байдену, занимающему должность президента США менее полугода, очень важно восстановить отношения Штатов и Ирана», — объяснила аналитик.

Мильчакова напомнила, что отношения США и Ирана начали налаживаться при Бараке Обаме, но впоследствии были снова сильно испорчены при Дональде Трампе новыми санкциями и нефтяным эмбарго со стороны Америки.

На кону Европа

Отказ Байдена от санкций против СП-2 объяснили тремя причинами
Федеральное агентство новостей  / 

Любые новые антироссийские санкции для Байдена сегодня не на повестке дня, отметила эксперт. Она объяснила, что санкции против «Северного потока — 2» рискуют превратиться из антироссийских еще и в антиевропейские.

Аналитик обратила внимание, что оператор проекта Nord Stream 2 зарегистрирован в Швейцарии — политически нейтральной стране, не входящей ни в какие военные, политические и экономические блоки. Введение санкций против швейцарской компании грозит ухудшением отношений США с этим государством.

«Дело не только в том, что Швейцария теоретически может запретить американским олигархам хранить деньги в своих банках, но и в том, что в качестве наиболее вероятной страны, в которой должна пройти встреча Путина и Байдена, называется именно Швейцария», — отметила она.

Отказ Байдена от санкций против СП-2 объяснили тремя причинами
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Кроме того, санкции против главы Nord Stream 2, гражданина ФРГ Маттиаса Варнига, могли бы означать ухудшение отношений США с Германией и Евросоюзом и привести к ответным санкциям ЕС против, скорее всего, крупного американского бизнеса.

Могущество США всегда было основано на мощи их экономики и ВПК, а также на силе доллара. Возможное ухудшение отношений Европы и Штатов может вызвать такие нежелательные последствия для Вашингтона, как дедолларизация международной торговли, считает собеседница ФАН.

«Не случайно в Европейском центральном банке все активнее призывают запустить проект «цифрового евро», — напомнила аналитик.

После того, как встреча состоится и администрация Байдена получит свои политические дивиденды или при негативном раскладе президент США вернется ни с чем, антироссийские настроения в Америке вновь могут одержать победу над здравым смыслом и страна продолжит вводить санкции против «Северного потока — 2». России в этой ситуации расслабляться рано, да и Европе тоже, заключила Мильчакова.

санкции россия сша джо байден северный поток - 2
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Все новости / Экономика / Отказ Байдена от санкций против «СП-2» объяснили тремя причинами
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