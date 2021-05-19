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19 мая 20:06
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новостей
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
19:41
Экономика
Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка
19:36
Политика
Украина может принять закон о проведении местного референдума
19:36
Общество
Секретные данные ФСБ о нацистских преступлениях обнародовали на конференции в Пскове
19:35
Общество
Американского архитектора поразил водный салют в аэропорту Махачкалы
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В донской столице взялись отремонтировать 173 км ливневки

Общество
В донской столице взялись отремонтировать 173 км ливневки
onf.ru/region/komi_republic  / 

Ростов-на-Дону, 19 мая. Дорожные службы города приступили к прочистке и ремонту ливневок, общая длина которых в Донской столице достигает 173 км. 

Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, очищают от мусора и ила, не только дождеприемные колодцы, но и трубопроводы. 

«Некоторые участки были бесхозными долгое время и не обслуживались. На этой неделе привели в порядок 115 метров ливневой канализации по проспекту Ленина,109/5. Полностью этот участок не прочищали более 10 лет», — накануне написал градоначальник в своем Instagram.

Помимо чистки ливневок дорожные службы устранят последствия хищений люков и решеток с дождеприемных колодцев. С начала года было восстановлено 300 решеток.

В пресс-службе администрации города подтверждают, что на основных городских магистралях идет ремонт элементов дождевой канализации.

Однако 19 мая в Ростове прошел кратковременный дождь. Улицы, как всегда, превратились в потопы. Поплыли мусорные баки, сбитые градом куски деревьев и части асфальта. 

Ремонт ливневок давно муссируется в городской администрации, только от этого вряд ли станет легче родителям девочки, которая в свои 14 лет утонула в луже. Это случилось 30 июня 2016 года, когда на Ростов за считанные часы вылились тонны воды. Ростовчане и сейчас вспоминают тот летний день с ужасом. Машины плыли по центральным улицам, а рестораны, расположившиеся в полуподвалах, были затоплены.

Остается надеяться, что городские ливневки действительно починят, иначе каждый новый дождь может закончиться трагедией.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области выявили новые штаммы коронавируса, включая южноафриканский.

ростов-на-дону ливневки логвиненко
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