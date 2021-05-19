В донской столице взялись отремонтировать 173 км ливневки

Ростов-на-Дону, 19 мая. Дорожные службы города приступили к прочистке и ремонту ливневок, общая длина которых в Донской столице достигает 173 км.

Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, очищают от мусора и ила, не только дождеприемные колодцы, но и трубопроводы.

«Некоторые участки были бесхозными долгое время и не обслуживались. На этой неделе привели в порядок 115 метров ливневой канализации по проспекту Ленина,109/5. Полностью этот участок не прочищали более 10 лет», — накануне написал градоначальник в своем Instagram.

Помимо чистки ливневок дорожные службы устранят последствия хищений люков и решеток с дождеприемных колодцев. С начала года было восстановлено 300 решеток.

В пресс-службе администрации города подтверждают, что на основных городских магистралях идет ремонт элементов дождевой канализации.

Однако 19 мая в Ростове прошел кратковременный дождь. Улицы, как всегда, превратились в потопы. Поплыли мусорные баки, сбитые градом куски деревьев и части асфальта.

Ремонт ливневок давно муссируется в городской администрации, только от этого вряд ли станет легче родителям девочки, которая в свои 14 лет утонула в луже. Это случилось 30 июня 2016 года, когда на Ростов за считанные часы вылились тонны воды. Ростовчане и сейчас вспоминают тот летний день с ужасом. Машины плыли по центральным улицам, а рестораны, расположившиеся в полуподвалах, были затоплены.

Остается надеяться, что городские ливневки действительно починят, иначе каждый новый дождь может закончиться трагедией.

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