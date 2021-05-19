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21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
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Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
21:00
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20:50
Происшествия
В Невском районе Петербурга зафиксировали нарушение порядка обращения с отходами
20:50
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
20:47
Шоу-бизнес
Певица Деми Ловато отказалась от женского пола
20:45
Шоу-бизнес
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20:43
Общество
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20:42
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
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Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы

  /   Обновлено: 19 мая 2021 20:45
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
Pr scr stroi.mos.ru  / 

Ростов-на-Дону, 19 мая. Шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима получил житель Ростовской области. Суд признал его виновным по статье «Мошенничество». На скамье подсудимых оказалась и его пособница — главный бухгалтер, которая отправится в тюрьму на четыре года. Такой приговор вынес Ленинский районный суд Ростова.

Как пояснили в областной прокуратуре, Дмитрий Д. был руководителем общества с ограниченной ответственностью «ЦСТ-Строй» и еще двух аффилированных хозяйствующих субъектов. Все эти фирмы входили в состав неоформленного холдинга строительных компаний, который с июля 2013 по сентябрь 2018 осуществлял строительство трех многоквартирных домов в донской столице.

Новостройки должны были расположиться на улицах Магнитогорской и Извилистой. Предприниматель заключил договоры более чем с 300 гражданами на их участие в долевом строительстве, но свои обязательства не выполнил и похитил 430 млн рублей.

«Татьяна С., являясь главным бухгалтером компании, оказывала содействие Дмитрию Д., путем предоставления потерпевшим ложной информации о ходе строительства и сроках сдачи домов в эксплуатацию», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Заявленные потерпевшими гражданские иски удовлетворены, а арест на имущество обвиняемых оставлен в силе.

Ранее ФАН сообщал, что городская администрация Ростова-на-Дону, решила отремонтировать 173 км городской ливневки.

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