Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы

Ростов-на-Дону, 19 мая. Шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима получил житель Ростовской области. Суд признал его виновным по статье «Мошенничество». На скамье подсудимых оказалась и его пособница — главный бухгалтер, которая отправится в тюрьму на четыре года. Такой приговор вынес Ленинский районный суд Ростова.

Как пояснили в областной прокуратуре, Дмитрий Д. был руководителем общества с ограниченной ответственностью «ЦСТ-Строй» и еще двух аффилированных хозяйствующих субъектов. Все эти фирмы входили в состав неоформленного холдинга строительных компаний, который с июля 2013 по сентябрь 2018 осуществлял строительство трех многоквартирных домов в донской столице.

Новостройки должны были расположиться на улицах Магнитогорской и Извилистой. Предприниматель заключил договоры более чем с 300 гражданами на их участие в долевом строительстве, но свои обязательства не выполнил и похитил 430 млн рублей.

«Татьяна С., являясь главным бухгалтером компании, оказывала содействие Дмитрию Д., путем предоставления потерпевшим ложной информации о ходе строительства и сроках сдачи домов в эксплуатацию», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Заявленные потерпевшими гражданские иски удовлетворены, а арест на имущество обвиняемых оставлен в силе.

Ранее ФАН сообщал, что городская администрация Ростова-на-Дону, решила отремонтировать 173 км городской ливневки.