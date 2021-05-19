Милонов поддержал предложение Басты сделать Хабиба Нурмагомедова министром культуры

Москва, 19 мая. Депутат Государственной думы Виталий Милонов согласился с высказыванием рэпера Басты, что боец UFC Хабиб Нурмагомедов мог бы возглавить министерство культуры Дагестана.

Чиновник назвал это хорошей идеей, но отметил, что в республике нет проблем с культурой, так как в кино не показывают «гадкие фильмы с мужчиной в роли феи». Поэтому Милонов предложил действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову войти в состав экспертной комиссии Минкультуры.

«Его, например, можно включить в состав экспертной комиссии Минкульта, чтобы он не допускал всякое гейство на экраны. Хабибу точно не придется объяснять, почему не стоит показывать трансгендерную «Золушку»», — заявил Милонов в разговоре с корреспондентом Sport24.

Рэпер Баста высказался о возможности Хабиба Нурмагомедова возглавить культурное ведомство региона. По его словам, благодаря своей популярности боец мог бы изменить республику в лучшую сторону.