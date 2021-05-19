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19 мая 18:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском
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Милонов поддержал предложение Басты сделать Хабиба Нурмагомедова министром культуры

Общество
Милонов поддержал предложение Басты сделать Хабиба Нурмагомедова министром культуры
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press / Ìàêååâ Èâàí/FTP

Москва, 19 мая. Депутат Государственной думы Виталий Милонов согласился с высказыванием рэпера Басты, что боец UFC Хабиб Нурмагомедов мог бы возглавить министерство культуры Дагестана.

Чиновник назвал это хорошей идеей, но отметил, что в республике нет проблем с культурой, так как в кино не показывают «гадкие фильмы с мужчиной в роли феи». Поэтому Милонов предложил действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову войти в состав экспертной комиссии Минкультуры.

«Его, например, можно включить в состав экспертной комиссии Минкульта, чтобы он не допускал всякое гейство на экраны. Хабибу точно не придется объяснять, почему не стоит показывать трансгендерную «Золушку»», — заявил Милонов в разговоре с корреспондентом Sport24.

Рэпер Баста высказался о возможности Хабиба Нурмагомедова возглавить культурное ведомство региона. По его словам, благодаря своей популярности боец мог бы изменить республику в лучшую сторону.

милонов нурмагомедов геи
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Все новости / Общество / Милонов поддержал предложение Басты сделать Хабиба Нурмагомедова министром культуры
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