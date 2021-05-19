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19 мая 18:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
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18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
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Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах

Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
ТАСС  /  Мамшитов Анатолий

Заслуженный летчик-испытатель Гурген Карапетян выразил соболезнования от лица российских военных летчиков близким и сослуживцам белорусских пилотов Як-130, погибших в авиакатастрофе возле аэропорта Барановичи, и поделился с ФАН своей версией того, что произошло в небе над белорусским городом.

В среду Министерство обороны РБ сообщило, что под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Согласно имеющейся информации, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты увели самолет от населенного пункта.

Летчики катапультировались, но погибли. Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

«К сожалению, это не первый случай, когда летчики, спасая мирных жителей от смертельной опасности, уводят машину в сторону от домов и гибнут сами. Я помню аналогичный случай, который произошел много лет назад в ГДР. Наши ребята на Як-28 с горящим двигателем ушли от жилого квартала: боевой самолет упал в озеро. Летчики погибли, но предотвратили трагедию, в которой могло погибнуть много людей», — рассказал ФАН Карапетян.

Герой Советского Союза назвал произошедшую трагедию примером героизма и отметил, что подобное поведение присуще нашим военным, как и военным Белоруссии, которая некогда вместе с Россией и другими республиками являлись одной большой семьей.

«Они жертвуют своими жизнями в критических ситуациях не потому что боятся ответственности, а потому что, погибая, должны спасти других. Это их долг и веление совести, они так устроены, они — настоящие герои», — добавил собеседник агентства.

Хотя сейчас трудно сказать, что произошло с самолетом, Карапетян высказал предположение, что белорусским пилотам не хватило времени: самолет падал, они успели катапультироваться, но что-то пошло не так.

«Универсальное катапультное кресло на Як-130 обеспечивает катапультирование через остекление фонаря — оно спасает пилотов даже когда самолет стоит на взлетной полосе. Возможно, купола парашютов не успели наполниться воздухом, потому что самолет имел большой крен и низкую скорость на малой высоте, либо вообще был перевернут. Такое пространственное положение хуже, чем пике», — заключил эксперт.

Российский летчик-испытатель выразил искреннее сочувствие близким и сослуживцам погибших пилотов братской Белоруссии.

белоруссия крушение як-130 летчик-испытатель гурген карапетян
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