Мотоциклистов предупредили о неожиданных опасностях на дороге

Москва, 19 мая. Самые опасные ситуации для мотоциклистов, которые могут произойти на дороге, назвал руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов.

Одной из наиболее частых опасностей на трассе для водителя мотоцикла является открытая автомобильная дверь, предупредил Иванов в беседе с «Радио 1». Водитель авто отделается повреждением двери, а для мотоциклиста ситуация станет вопросом жизни и смерти.

Не менее опасным является внезапно появившийся на дороге пешеход. Даже соблюдая правила, водитель может сбить человека. Иванов добавил, что безопасной разницей в скорости мотоцикла и машины считается не более 20 километров в час.

До этого эксперты назвали основные причины ДТП с участием мотоциклов. По статистике этого года, из 28 зарегистрированных случаев, 18 произошли из-за нарушения правил мотоциклистами.