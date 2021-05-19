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19 мая 18:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском
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Глава СОМБ разоблачил новый вброс американских СМИ о российских инструкторах в ЦАР

  /   Обновлено: 19 мая 2021 17:53
ЦАР
Глава СОМБ разоблачил новый вброс американских СМИ о российских инструкторах в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 19 мая. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил о новой попытке бросить тень на работу специалистов из РФ в Центральноафриканской Республике посредством публикации вбросов.

«Мы понимаем, что вся эта лживая пропаганда связана исключительно с задачей подорвать безупречный авторитет российских инструкторов среди местного населения», — заявил он.

Американский журнал Vice опубликовал очередной вброс, в котором приводит бездоказательные заявления неизвестных людей. При этом, как отмечает Иванов, десятки тысяч жителей ЦАР выходят на улицы республики, чтобы выразить благодарность России за поддержку. Эти митинги проходят как в столице, так и в других городах ЦАР и постоянно освещаются местной прессой.

Глава СОМБ напомнил, что организация открыта для комментариев и готова рассказать правду о происходящем в африканской стране. Однако западные пропагандистские издания не желают рассказывать о реальном положении дел в ЦАР.

«Все обвинения, которые выдвигаются, будут расследованы компетентными органами. И когда будет подтверждено, что все это ложь, мы защитим свою честь, достоинство и честное имя во всех юридических инстанциях любой страны», — заявил Иванов и добавил, что пропагандисты, продвигающие войну ради корыстных и политических целей, пожалеют об этом.

Глава СОМБ разоблачил новый вброс американских СМИ о российских инструкторах в ЦАР
Pr Scr vk.com  / Александр Иванов

Ранее Александр Иванов направил письмо в адрес главного редактора французской газеты Liberation, которая опубликовала клеветнический материал о действиях российских инструкторов в ЦАР.

Генеральный директор Содружества отметил, что приведенные журналистами Liberation данные получены из анонимных источников и не подтверждаются правоохранительными органами Центральноафриканской Республики. А это значит, что опубликованный материал является попыткой очернить помощь российских инструкторов, благодаря которым в ЦАР возвращаются мир и безопасность.

африка цар
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