Банги, 19 мая. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил о новой попытке бросить тень на работу специалистов из РФ в Центральноафриканской Республике посредством публикации вбросов.

«Мы понимаем, что вся эта лживая пропаганда связана исключительно с задачей подорвать безупречный авторитет российских инструкторов среди местного населения», — заявил он.

Американский журнал Vice опубликовал очередной вброс, в котором приводит бездоказательные заявления неизвестных людей. При этом, как отмечает Иванов, десятки тысяч жителей ЦАР выходят на улицы республики, чтобы выразить благодарность России за поддержку. Эти митинги проходят как в столице, так и в других городах ЦАР и постоянно освещаются местной прессой.

Глава СОМБ напомнил, что организация открыта для комментариев и готова рассказать правду о происходящем в африканской стране. Однако западные пропагандистские издания не желают рассказывать о реальном положении дел в ЦАР.

«Все обвинения, которые выдвигаются, будут расследованы компетентными органами. И когда будет подтверждено, что все это ложь, мы защитим свою честь, достоинство и честное имя во всех юридических инстанциях любой страны», — заявил Иванов и добавил, что пропагандисты, продвигающие войну ради корыстных и политических целей, пожалеют об этом.

Pr Scr vk.com / Александр Иванов

Ранее Александр Иванов направил письмо в адрес главного редактора французской газеты Liberation, которая опубликовала клеветнический материал о действиях российских инструкторов в ЦАР.

Генеральный директор Содружества отметил, что приведенные журналистами Liberation данные получены из анонимных источников и не подтверждаются правоохранительными органами Центральноафриканской Республики. А это значит, что опубликованный материал является попыткой очернить помощь российских инструкторов, благодаря которым в ЦАР возвращаются мир и безопасность.