Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками

Банги, 19 мая. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров отметил непрекращающееся использование мин оставшимися в стране боевиками.

После разгрома крупных бандформирований, действовавших на территории Центральноафриканской Республики, неликвидированные разрозненные группы бандитов стали все чаще прибегать к установке взрывных устройств. От этого страдают граждане государства.

Валерий Захаров в личном Twitter-аккаунте заметил, что установка мин против мирных жителей свидетельствует о слабости радикалов, и призвал население к бдительности.

Les militants en vue de leur faiblesse, posent des mines contre les civils. Les FACA neutralisent les mines mais les criminels les utilisent toujours. J'appelle les citoyens à être vigilants, informer les autorités des mines découvertes et des bandits qui les installent ! — Valery Zakharov (@VlrZakharov) May 17, 2021

«FACA нейтрализует мины, но преступники по-прежнему их используют. Призываю граждан быть бдительными, сообщать властям об обнаруженных взрывных устройствах и бандитах, которые их устанавливают», — написал он.

Центральноафриканская Республика все еще находится под оружейным эмбарго ООН. Ввоз мин в страну запрещен, однако взрывные устройства бельгийского производства раз за разом оказываются у боевиков.

Местные жители уверены, что оружие попадает в руки бандитов благодаря сотрудничеству с миротворцами многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), и регулярно проводят демонстрации против присутствия «голубых касок» в государстве.