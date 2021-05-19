Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов

Поставить фото нацистов в одном строю с изображениями ветеранов мог либо провокатор, либо необразованный невежда. Об этом в интервью ФАН заявила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и один из организаторов проекта «Бессмертный полк онлайн» Ольга Амельченкова.

19 мая на площадке МИА «Россия сегодня» вместе с сопредседателем центрального штаба «Бессмертного полка России» Еленой Цунаевой и рядом других спикеров Амельченкова подвела итоги онлайн-мероприятия, посвященного памяти героев Великой Отечественной войны. Так, трансляция интернет-шествия на сайте 2021.polkrf.ru и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» набрала уже порядка шести миллионов просмотров. Это не предел, поскольку запись останется доступной до 31 мая.

Однако далеко не все прошло гладко: сайт «Бессмертного полка» был подвергнут трем DDoS-атакам и шести веб-атакам. Кроме того — вновь, как и в прошлом году, были зафиксированы попытки поместить рядом с фото советских героев изображения нацистских преступников. Но в этот раз организаторы держали ухо востро — провокационный контент оказался вовремя отсеян.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Информация об ip-адресах, с которых на сайт пытались загрузить подобное непотребство, уже передана в Следственный комитет, — заявила Амельченкова. — И это уже его сотрудники будут разбираться, имело ли место нарушение законодательства Российской Федерации».

Председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» пояснила, были ли попытки разместить противоправный контент сделаны из хулиганских побуждений или мы имеем дело с попытками прославить нацистов.