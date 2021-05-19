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19 мая 23:08
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новостей
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
Новости Сирии
Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
22:28
Общество
Минздрав Прикамья заявил в полицию на поставщика поддельных СИЗ для медучреждений
22:10
Общество
Вице-спикер Госдумы назвал ЕГЭ «насилием над детьми»
22:07
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
22:00
Украина
Новый план Украины по Донбассу ставит крест на Минских соглашениях
21:59
Общество
Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
21:58
Происшествия
СКР Прикамья проверит гибель годовалой девочки после падения из окна
21:54
Общество
В Крыму достраивают крупнейшую систему водоснабжения через Северо-Крымский канал
21:50
Происшествия
Движение на салатовой ветке метро Москвы парализовало из-за человека на путях
21:50
Общество
Блогер-крымчанин потряс украинца рассказами о зарплатах и костылях в аренду
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
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Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов

Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
Pr Scr vk.com  / 

Поставить фото нацистов в одном строю с изображениями ветеранов мог либо провокатор, либо необразованный невежда. Об этом в интервью ФАН заявила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и один из организаторов проекта «Бессмертный полк онлайн» Ольга Амельченкова.

19 мая на площадке МИА «Россия сегодня» вместе с сопредседателем центрального штаба «Бессмертного полка России» Еленой Цунаевой и рядом других спикеров Амельченкова подвела итоги онлайн-мероприятия, посвященного памяти героев Великой Отечественной войны. Так, трансляция интернет-шествия на сайте 2021.polkrf.ru и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» набрала уже порядка шести миллионов просмотров. Это не предел, поскольку запись останется доступной до 31 мая.

Однако далеко не все прошло гладко: сайт «Бессмертного полка» был подвергнут трем DDoS-атакам и шести веб-атакам. Кроме того — вновь, как и в прошлом году, были зафиксированы попытки поместить рядом с фото советских героев изображения нацистских преступников. Но в этот раз организаторы держали ухо востро — провокационный контент оказался вовремя отсеян.

Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Информация об ip-адресах, с которых на сайт пытались загрузить подобное непотребство, уже передана в Следственный комитет, — заявила Амельченкова. — И это уже его сотрудники будут разбираться, имело ли место нарушение законодательства Российской Федерации».

Председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» пояснила, были ли попытки разместить противоправный контент сделаны из хулиганских побуждений или мы имеем дело с попытками прославить нацистов.

«Думаю, мотивация была разной, — заметила собеседница ФАН. — Кто-то намеренно издевается над нашей исторической памятью, снижая значимость подвига наших прадедов (такие провокации, кстати, были и из-за рубежа). А кто-то просто еще до конца не понял, что это не шутки. Президент России Владимир Путин 5 апреля подписал закон об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма и оскорбления ветеранов. Поэтому нужно усилить работу как со стороны государства, так и со стороны общества по разъяснению гражданам, что подобные деяния — вовсе не шутки, а самое настоящее нарушение закона».

россия война ветераны бессмертный полк вов нацисты фашисты амельченкова
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