Военный политолог Кошкин объяснил причины выхода России из ДОН

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 18:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском
Все новости
19 мая 18:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском
Все новости

Военный политолог Кошкин объяснил причины выхода России из ДОН

  /   Обновлено: 19 мая 2021 17:31
Политика
Военный политолог Кошкин объяснил причины выхода России из ДОН
tvzvezda.ru  /  Prt Scr

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин указал на причины, которые вынудили Москву начать процесс выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

Сегодня, 19 мая, депутаты Государственной думы единогласно проголосовали за денонсацию ДОН. Этот законопроект ранее был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным.

Эксперт напомнил, что США выступали в качестве одного из организаторов этого договора.

«Я считают, что эта конструкция была как режим доверия. Она была необходима по многим показателям. У нас просто не было выхода, и мы объявили, что мы в начале 2021 года начинаем процесс выхода», — рассказал собеседник ФАН.

Кошкин отметил, что первые серьезные предпосылки к выходу США из договора появились 7 мая. Тогда Вашингтон списал «боинг», предназначенный для разведывательных полетов над Россией.

Военный политолог Кошкин объяснил причины выхода России из ДОН
Global Look Press  / Doug Mills

«Мы поняли, что технически (президент США Джо. — Прим. ФАН) Байден не собирается возвращаться», — констатировал политолог.

Военный эксперт объяснил, что Россия не могла оставить без внимания такой шаг Соединенных Штатов. Ранее Путин неоднократно заявлял, что Вашингтон может получать данные от своих европейских партнеров, не принимая участие в договоре.

«Действия наши, я считаю — оперативные, своевременные и вынужденно необходимые для обеспечения безопасности Российской Федерации», — резюмировал Кошкин.

Стоит отметить, что МИД РФ спрогнозировал окончание процедуры выхода из Договора на декабрь текущего года. Москва не видит оснований для изменения своей позиции по этому вопросу, отметили в ведомстве.

россия сша дон
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 76463 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 55291 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 37978 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 32899 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 32880 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Все новости / Политика / Военный политолог Кошкин объяснил причины выхода России из ДОН
Рейтинг@Mail.ru