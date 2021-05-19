Военный политолог Кошкин объяснил причины выхода России из ДОН

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин указал на причины, которые вынудили Москву начать процесс выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

Сегодня, 19 мая, депутаты Государственной думы единогласно проголосовали за денонсацию ДОН. Этот законопроект ранее был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным.

Эксперт напомнил, что США выступали в качестве одного из организаторов этого договора.

«Я считают, что эта конструкция была как режим доверия. Она была необходима по многим показателям. У нас просто не было выхода, и мы объявили, что мы в начале 2021 года начинаем процесс выхода», — рассказал собеседник ФАН.

Кошкин отметил, что первые серьезные предпосылки к выходу США из договора появились 7 мая. Тогда Вашингтон списал «боинг», предназначенный для разведывательных полетов над Россией.

Global Look Press / Doug Mills

«Мы поняли, что технически (президент США Джо. — Прим. ФАН) Байден не собирается возвращаться», — констатировал политолог.

Военный эксперт объяснил, что Россия не могла оставить без внимания такой шаг Соединенных Штатов. Ранее Путин неоднократно заявлял, что Вашингтон может получать данные от своих европейских партнеров, не принимая участие в договоре.

«Действия наши, я считаю — оперативные, своевременные и вынужденно необходимые для обеспечения безопасности Российской Федерации», — резюмировал Кошкин.

Стоит отметить, что МИД РФ спрогнозировал окончание процедуры выхода из Договора на декабрь текущего года. Москва не видит оснований для изменения своей позиции по этому вопросу, отметили в ведомстве.