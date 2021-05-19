Предвыборный съезд ЕР предложили провести в июне

Москва, 19 мая. Предвыборный съезд «Единая Россия» предлагается провести 19 июня. Соответствующее решение принял президиум генсовета партии.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, съезд является важнейшим партийным мероприятием в преддверии выборов.

«Все ключевые, стратегические решения по избирательной кампании, утверждению списка кандидатов, принятию за основу программы партии, с которой мы пойдем на выборы, будут приниматься именно там», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин, как ожидается, выступит на предстоящем съезде ЕР.

Помимо этого, российский лидер поддержал инициативу секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь.