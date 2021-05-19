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19 мая 18:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском
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Предвыборный съезд ЕР предложили провести в июне

  /   Обновлено: 19 мая 2021 17:50
Политика
Предвыборный съезд ЕР предложили провести в июне
er.ru  /  Пресс-служба партии «Единая Россия».

Москва, 19 мая. Предвыборный съезд «Единая Россия» предлагается провести 19 июня. Соответствующее решение принял президиум генсовета партии.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, съезд является важнейшим партийным мероприятием в преддверии выборов.

«Все ключевые, стратегические решения по избирательной кампании, утверждению списка кандидатов, принятию за основу программы партии, с которой мы пойдем на выборы, будут приниматься именно там», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин, как ожидается, выступит на предстоящем съезде ЕР.

Помимо этого, российский лидер поддержал инициативу секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь.

путин единая россия съезд
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Все новости / Политика / Предвыборный съезд ЕР предложили провести в июне
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