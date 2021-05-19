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18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском
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Рэпер Асап Роки и Рианна официально подтвердили свои отношения

  /   Обновлено: 19 мая 2021 18:15
Шоу-бизнес
Рэпер Асап Роки и Рианна официально подтвердили свои отношения
Prt Scr youtube.com  /  ASAPROCKYUPTOWN

Лос-Анджелес, 19 мая. Популярный рэп-исполнитель Асап Роки впервые ответил на слухи о романе с известной певицей Рианной. Его заявление стало первым официальным подтверждением звездного союза.

Исполнитель дал откровенное интервью модному журналу GQ, в котором назвал барбадосскую артистку «любовью всей жизни» и своей леди.

Первые слухи о романе знаменитостей стали распространяться еще в начале прошлого года. Сразу же после расставания с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем Рианну стали замечать в компании рэпера. Пара часто появлялась вместе на неформальных вечеринках. По информации папарацци, их даже видели вместе в отеле.

Рианна не спешит публично комментировать отношения, поскольку хочет ими насладиться без пристального внимания прессы.

В последнее время Instagram-аккаунт американской певицы полнится откровенными фотографиями, которые она делает в рамках рекламы собственного бренда одежды.

рианна роман Асап Роки
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Все новости / Шоу-бизнес / Рэпер Асап Роки и Рианна официально подтвердили свои отношения
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