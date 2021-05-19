Рэпер Асап Роки и Рианна официально подтвердили свои отношения

Лос-Анджелес, 19 мая. Популярный рэп-исполнитель Асап Роки впервые ответил на слухи о романе с известной певицей Рианной. Его заявление стало первым официальным подтверждением звездного союза.

Исполнитель дал откровенное интервью модному журналу GQ, в котором назвал барбадосскую артистку «любовью всей жизни» и своей леди.

Первые слухи о романе знаменитостей стали распространяться еще в начале прошлого года. Сразу же после расставания с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем Рианну стали замечать в компании рэпера. Пара часто появлялась вместе на неформальных вечеринках. По информации папарацци, их даже видели вместе в отеле.

Рианна не спешит публично комментировать отношения, поскольку хочет ими насладиться без пристального внимания прессы.

В последнее время Instagram-аккаунт американской певицы полнится откровенными фотографиями, которые она делает в рамках рекламы собственного бренда одежды.