Акцию для молодежи «Богатырские забавы» провели в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 19 мая. Центральный парк Йошкар-Олы принял посетителей для участия в развлекательной программе «Богатырские забавы».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Памяти предков великих будем достойны!». Организаторы посвятили его 800-летию Александра Невского. Также замысел организаторов заключался в направлении на проведение активного отдыха для молодежи столицы Республики Марий Эл, передает «МедиаПоток».

В ЦПКиО Йошкар-Олы прошли показательные выступления молодежных клубов, занимающихся историческими реконструкциями. А также были проведены турниры по народным традиционным молодежным играм. Всего в период праздника было организовано восемь площадок, а участниками мероприятия стали более 100 жителей Йошкар-Олы.

Ранее сообщалось, что в Волгоград прибыл тематический спецпоезд «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». Там отметили, что комплекс военно-патриотических акций завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот».