Эти средства считают неоднозначными. Вроде бы и не краски, а волосы окрашивают. Вроде бы и бальзамы, но назначение у них — не только уход. Цвет, каким бы он ни был насыщенным, быстро смывается. Так стоит ли использовать оттеночный бальзам для волос?

Каковы главные задачи этого средства? Кому точно стоит включить его в уход? И как правильно выбрать оттенок? Об этом рассказываем в обзоре ФАН.

Что такое оттеночный бальзам

Это средство, которое выполняет несколько задач. Благодаря присутствию в составе красящих пигментов оно способно корректировать и менять цвет волос. Но, кроме них, содержит и другие, полезные для прядей вещества:

кератин;

витаминные комплексы;

пантенол.

Благодаря им состав невесомой пленкой окутывает каждый волосок, закрывает волосяные чешуйки, тем самым делая пряди более плотными, блестящими, ухоженными. В результате после «легкого окрашивания» локоны выглядят ухоженными и здоровыми, а их цвет — обновленным, ярким.

Факт. В средстве нет окислителей, способных разрушать структуру волосков и менять собственный цветовой пигмент. Краситель не проникает вглубь волос, оставаясь лишь на поверхности. Благодаря этому он не меняет натуральный оттенок, а через некоторое время смывается без следа. Это делает его безопасным выбором для временного, экспериментального окрашивания без рисков ухудшить состояние волос.

Виды и цвета оттеночного бальзама

Средства различаются по насыщенности цветовыми пигментами и оттенку, который они способны придать или восстановить. Важно понимать, что, независимо от типа тонирующего состава, он не может кардинально преобразить волосы. Например, брюнетке нет смысла пытаться стать блондинкой с помощью бальзама. В его составе нет окислителя, а значит, светлые тона не перекроют темный натуральный пигмент.

А вот обладательницам светлых волос, даже окрашенных, с помощью такого тоника вполне можно попробовать примерить на себя темные оттенки. Если цвет не понравится, его можно легко смыть: через пару недель основной тон вернется.

Совет. Используйте оттеночный бальзам максимально близкого к собственному оттенка, чтобы поддержать здоровье волос, придать им блеск и продлить периоды между окрашиваниями. Выбирайте средство на несколько тонов темнее, если хотите поэкспериментировать с цветом без риска потери натурального оттенка.

Федеральное агентство новостей /

Профессионалы условно делят оттеночные бальзамы на две группы.

Нейтрализаторы желтизны

Они выполняют ту же функцию, что и оттеночные шампуни, и могут использоваться как в комплексе ухода за светлыми и седыми волосами, так и в качестве единственного защитного средства.

В их составе — синие и фиолетовые цветовые пигменты, противоположные неэстетичному желтому оттенку, который становится неприятным сюрпризом для блондинок и обладательниц седых волос. Эти пигменты меняют угол преломления световых лучей, благодаря чему желтизна с прядей исчезает. Идеальный цвет, достигнутый в результате окрашивания, или чистый седой оттенок возвращаются.

В качестве нейтрализатора желтизны может использоваться оттеночный бальзам арктический, или холодный блонд. Такое средство вернет идеальный холодный оттенок блонду. Мягкие тона — жемчужный и платиновый, они поддерживают нежный подтон светлых волос.

Цветные и натуральные

Их палитра значительно шире: от насыщенного черного до песочного, различные коричневые подтоны. Предназначены для ухода за окрашенными прядями и в этом случае помогают сохранить полученный в салоне цвет ярким и свежим как можно дольше.

Если волосы не подвергались окрашиванию, каштановый или рыжий оттеночный бальзам помогут поддерживать яркость натурального тона. Они спасают от ежегодного выгорания цвета на солнце летом или после отдыха на пляже, когда цветовой пигмент в результате воздействия соленой морской воды и солнца тускнеет.

Интересным решением стали цветные линейки бальзамов с зеленым, розовым, красным и другими необычными оттенками. Если хочется придать образу оригинальность, состав можно нанести на отдельные пряди или выполнить интересный переход от натурального цвета к ярким кончикам. Экспериментировать можно сколько угодно: никакого вреда волосам оттеночный бальзам не нанесет.

Оттеночный бальзам фото до и после

Нейтрализаторы желтизны работают на светлых и русых волосах. Благодаря им локоны сохраняют свежий, холодный оттенок, а мелированные пряди получаются еще более светлыми.

market.yandex.ru / Prt Scr

Они же возвращают локонам эффектный блеск, как только после окрашивания, заметно освежают прическу и делают пряди ухоженными. Могут придавать интересный оттенок, который продержится совсем недолго. Если он надоест, его легко можно изменить с помощью другого средства из линейки оттеночных бальзамов для блондинок.

market.yandex.ru / Prt Scr

Если после неудачного окрашивания на русых волосах появился неприятный рыжий оттенок, исправить ситуацию можно с помощью правильного подобранного тона. Оттеночный бальзам для русых волос содержит зеленые пигменты, которые нейтрализуют красноту. С его помощью можно поддерживать яркость натурального оттенка или заглушить нежеланные цветовые нюансы после окрашивания.

market.yandex.ru / Prt Scr

Оттеночный бальзам для седых волос содержит фиолетовые пигменты, поэтому использовать его нужно аккуратно, особенно если пряди пористые, тонкие, поврежденные. Передержав его, можно получить неожиданный фиолетовый цвет волос. Конечно, он смоется через неделю-две, но с основной задачей не справится. При правильном и аккуратном применении избавит от желтизны и придаст заявленный производителем оттенок.

market.yandex.ru / Prt Scr

А если хочется экспериментов с цветом, необычных цветовых переходов на прядях, можно вооружиться цветными сериями тонирующих средств. Продержится оттенок не более двух недель, после чего его можно будет поменять или вернуться к натуральному цвету волос.

market.yandex.ru / Prt Scr

Применение оттеночного бальзама для волос

Если вы используете средство для борьбы с желтизной, стоит соблюдать осторожность. Окрашенные светлые волосы обладают пористой структурой и интенсивно поглощают цветные пигменты. Поэтому для достижения идеального холодного оттенка придерживайтесь следующих рекомендаций.

Не используйте состав в чистом виде в первый раз. Смешайте его с обычным бальзамом для волос, нанесите на пряди и подержите не более пяти минут. Смойте и посмотрите на результат. Если он незаметен, в следующий раз используйте средство без добавок. Не передерживайте состав. Пяти минут вполне достаточно, чтобы защитная тонирующая пленка закрепилась на волосках. Если передержать фиолетовый бальзам на седых прядях или светлых окрашенных локонах, вполне вероятно, что они приобретут тот самый фиолетовый или розоватый оттенок. Смывайте средство очень тщательно. Вода должна стать абсолютно чистой. Если она продолжает стекать фиолетовыми потоками, пигмента на волосках останется больше, чем нужно. А это чревато появлением на них неприятных цветных пятен.

Рекомендации по использованию цветных и натуральных бальзамов прямо противоположны. Их стоит держать на волосах дольше. Обычно производитель указывает рекомендованное время — от 5 до 30 минут. Чем более насыщенный нужен оттенок, тем дольше стоит выдержать средство. Оттеночный бальзам шоколад при пятиминутной экспликации едва ли даст заметный тон даже на русых прядях. А вот если выдержать его полчаса, тон получится насыщенным, темным.

Смывать состав тоже нужно тщательно и до чистой воды. В противном случае не избежать окрашивания наволочки подушки, светлых воротничков блузок и шапок.

Топ лучших оттеночных бальзамов для волос

В эту подборку мы включили средства, которые получили максимум положительных отзывов покупателей. Они представлены в разных цветовых линейках и могут применяться как для борьбы с желтизной, так и для создания эффектных цветных акцентов в образе.

«Тоника» для седых волос

market.yandex.ru / Prt Scr

Недорогое средство, которое помогает бороться с неприятным желтым оттенком полностью поседевших прядей. Производитель обещает после его использования благородный оттенок «дымчатый топаз», а также облегчение расчесывания, питание и уплотнение волосков. Для ухода в средство добавлены витамин F и комплекс растительных экстрактов.

По отзывам, с желтизной оттеночный бальзам «Тоника» действительно справляется. Цвет прядей становится ровным, седым. Используют его в чистом виде, выдерживая всего три-пять минут, или в разведенном — водой, обычным бальзамом. Второй способ предпочтителен для поврежденных волос. Пряди становятся мягкими и блестящими, но, если передержать состав, не избежать появления фиолетового оттенка.

Средняя цена — 130 рублей.

Estel Curex Color Intense

market.yandex.ru / Prt Scr

Чтобы поддержать чистый цвет теплых блондов, разработан оттеночный бальзам «Эстель». Средство обновляет оттенок, сохраняет его, насыщает локоны блеском, питает их. Обладает густой, кремовой консистенцией, благодаря чему распределять его по прядям удобно. Обогащен маслами и витаминами, что оздоравливает поврежденные частым окрашиванием пряди.

Покупательницы отмечают приятный запах средства, его доступность и эффективность. Желтизна уходит после первых применений, оттенок сохраняется теплым. Насыщенность тона можно корректировать продолжительностью выдержки.

Средняя цена — 290 рублей.

Syoss Color Full

market.yandex.ru / Prt Scr

Для придания яркого цвета русым, темным волосам можно использовать оттеночный бальзам Syoss. В цветовой линейке множество тонов, но больше положительных отзывов пользователей заслужил холодный каштановый. Он нейтрализует рыжину, которая появляется при вымывании темного пигмента и выгорании каштановых прядей. Придает волосам блеск и обеспечивает цвет, который полностью уходит после восьмого применения шампуня.

Пользователи отмечают высокую стойкость, нехарактерную для бальзамов, щадящее воздействие на локоны, их блеск и ухоженный вид после использования. Оттенок хорошо ложится, использовать средство удобно. Из недостатков — специфичный запах, который не нравится некоторым покупателям, сохранение седины после применения и проявление рыжего оттенка по мере вымывания тона.

Средняя цена — 266 рублей.

Concept Blond Explosion

market.yandex.ru / Prt Scr

Продукт от профессионального бренда предназначен для нейтрализации желтизны и придания светлым волосам холодного «арктического» оттенка. Оттеночный бальзам Concept предлагается в упаковках трех форматов, самый объемный — флакон на 1000 мл. Придает прядям сияние, усиливает тон, обеспечивает гладкость, блеск, снимает статическое электричество. Позволяет сократить частоту окрашивания, поддерживая идеальный вид волос всех тонов блонда.

Девушки отмечают, что цвет получается эффектным, пепельным. С желтизной отлично справляется, объема средства — 1 литр — хватает на полгода, если применять его раз в неделю. Качество волос улучшается, подсушивающего эффекта почти нет. Единственный недостаток — вероятность появления фиолетового оттенка, если передержать средство или использовать в чистом виде на очень сухих и пористых прядях.

Средняя цена — 350 рублей.

Kapous Blond Bar

market.yandex.ru / Prt Scr

Средство содержит целый комплекс растительных компонентов, которые заботятся о здоровье осветленных прядей. Оттеночный бальзам «Капус» насыщен натуральными маслами, соком алоэ, протеинами с реконструирующим действием. Содержание полимеров облегчает локоны, придает им упругость, эластичность. Пигменты слегка подкрашивают волосы в песочный, бежевый оттенки.

По отзывам, бальзам густой, легко распределяется. Цвет восстанавливает, придает яркость, маскирует отросшие корни, а полученный тон будто накапливается по мере применения. Желтизна исчезает, появляется блеск. Но расходуется состав быстро, из-за отсутствия дозатора пользоваться им не слишком удобно.

Средняя цена — 404 рубля.

Bielita COLOR LUX

market.yandex.ru / Prt Scr

Палитра цветов оттеночного бальзама «Белита» — богата. В нее включены сочные оттенки от русых, персиковых и красных до натуральных каштановых и шоколадных. Состав содержит природные масла, обладает густой консистенцией, равномерно наносится. Для получения выбранного тона следует подержать его на волосах до 30 минут.

Пользовательницы отмечают, что при доступной стоимости средство придает прядям роскошный оттенок и ухоженный, как из салона, вид. Удобен и формат — в мягком тюбике, поэтому удается использовать его до последней капли. Среди недостатков — отсутствие перчаток в наборе и быстрая потеря интенсивности оттенка, который почти полностью смывается за три-четыре применения шампуня.

Средняя цена — 268 рублей.

Palette оттеночный бальзам

market.yandex.ru / Prt Scr

Для холодных, светлых оттенков можно подобрать ухаживающее средство в линейке бренда «Паллет». Состав предназначен для устранения желтизны и восстановления структуры поврежденных волосков. Содержит активные компоненты: пантенол и ниацинамид, которые придают локонам дополнительную плотность, гладкость и блеск. Кремовая текстура делает средство удобным в использовании: при нанесении оно не течет, сохраняет достигнутый тон до восьми применений шампуня.

По мнению девушек, с желтизной средство справляется на отлично, маскирует седину и долго держится. Ощутимо увлажняет пряди, делает их послушными и мягкими, но пахнет крайне неприятно. Это — единственный из недостатков, на который указывают чаще всего после использования состава.

Средняя цена — 110 рублей.

Wella Invigo Blonde Recharge

market.yandex.ru / Prt Scr

Еще одно решение для блондинок — оттеночный бальзам Wella. Средство из профессиональной линии оказывает увлажняющее и защитное действие, при этом отлично избавляет от желтизны и возвращает прядям чистый светлый тон.

Пользовательницы отмечают, что уже после нанесения ощущается исключительная мягкость прядей, а после укладки они выглядят блестящими и здоровыми. Кремовая консистенция позволяет легко распределить состав расческой, делает его экономным в использовании, а из мягкой тубы можно выжать все до последней капли. Самый существенный недостаток — стоимость средства, которое на порядок дороже конкурентов.

Средняя цена — 1025 рублей.